美國政府在今年4月承諾提供66億美元的贈款和高達50億美元的貸款，幫助台積電在鳳凰城建造3座晶片工廠，以創造數千個高薪工作。不過有外媒指出，如果美國前總統、共和黨總統候選人川普在今年11月的選舉中當選下任美國總統，可能將會收回對台積電的補助。
根據美國亞利桑那州鳳凰城大都會區公共廣播電台KJZZ Phoenix報導，台積電的製造工廠，預計將在鳳凰城創造大約6000個高薪工作，此外還有數萬個臨時建設工作。台積電宣稱其650億美元的投資是亞利桑那州史上最大的外國投資。
在今年4月時，拜登政府承諾提供66億美元的補助金，並最多提供50億美元的貸款，幫助台積電在鳳凰城建立3座晶片工廠。
聯邦政府的補助來自於拜登的製造政策《創造有益的半導體生產激勵措施和科學法案》(CHIPS，又稱晶片法案）。該法案於2022年8月簽署，將撥款527億美元，用於晶片研究、製造和美國的勞動力發展。
報導指出，若是川普選上總統，他可能會收回補貼（claw back the subsidies），從而使這些就業工作面臨風險。
川普在6月的一次採訪中表示「台灣奪走了我們的晶片業務 」，並抱怨台灣沒有給我們任何東西」。川普認為台灣「非常富有」，美國「不應該給他們數十億美元來製造晶片」。川普的言論一度引發台積電股價的下跌。
報導表示，雖然川普並未明確承諾會取消這些補助，但之前他在《彭博商業周刊》的評論讓半導體投資者感到不安。而台灣官員反駁川普的說法，台灣經濟部長郭智輝上個月強調，「台灣沒有竊取美國晶片產業；這是川普方面的誤解」。
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在今年4月時，拜登政府承諾提供66億美元的補助金，並最多提供50億美元的貸款，幫助台積電在鳳凰城建立3座晶片工廠。
聯邦政府的補助來自於拜登的製造政策《創造有益的半導體生產激勵措施和科學法案》(CHIPS，又稱晶片法案）。該法案於2022年8月簽署，將撥款527億美元，用於晶片研究、製造和美國的勞動力發展。
報導指出，若是川普選上總統，他可能會收回補貼（claw back the subsidies），從而使這些就業工作面臨風險。
川普在6月的一次採訪中表示「台灣奪走了我們的晶片業務 」，並抱怨台灣沒有給我們任何東西」。川普認為台灣「非常富有」，美國「不應該給他們數十億美元來製造晶片」。川普的言論一度引發台積電股價的下跌。
報導表示，雖然川普並未明確承諾會取消這些補助，但之前他在《彭博商業周刊》的評論讓半導體投資者感到不安。而台灣官員反駁川普的說法，台灣經濟部長郭智輝上個月強調，「台灣沒有竊取美國晶片產業；這是川普方面的誤解」。
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