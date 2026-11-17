LINE可以直接看出聊天室裡「誰已讀了」？近日有網友在Threads分享這項功能，讓不少使用者擔心群組訊息再也不能默默看過、不回覆，「這功能真多餘」、「完全心理變態的功能」，留言區瞬間掀起討論。據悉這項功能並非一般LINE帳號都能使用，而是企業通訊軟體「LINE WORKS」提供的服務，主要供公司管理員掌握工作訊息及成員互動狀況。有網友表示，類似功能過去曾出現在LINE Lite，隨著該服務停止營運才消失。對於一般LINE是否會推出相同功能，官方回應《NOWNEWS》證實此非LINE官方推出的功能。
LINE已讀名單可以看了？網友嚇壞：真變態
原PO在Threads發文驚呼：「LINE也能看誰已讀了欸！」貼文曝光後，不少網友第一時間感到壓力，紛紛留言「不能潛水了嗎」、「這樣我會直接退群喔」、「這功能真多餘」、「完全心理變態的功能」、「這樣不行吧…沒有隱私了」、「太好了，以後不已讀了」。
不過，也有人認為這項設計對工作溝通很有幫助，尤其能確認訊息是否被相關人員看見，「治治那些問問題總是已讀不回的人吧」、「這很讚耶，分組最愛」、「老闆和主管的最愛」。
不是一般LINE功能！LINE WORKS主打企業管理
事實上，網友討論的已讀名單功能，據悉是來自LINE企業版「LINE WORKS」，並非台灣一般LINE帳號的通用功能。LINE WORKS是專為企業打造的通訊平台，概念類似公司配發給員工的正式工作帳號，方便同仁以企業身分對外聯繫，也能由管理員或負責人統一管理帳號、資料及使用權限。
對一般員工來說，LINE WORKS的聊天室、貼圖、訊息回覆及操作介面都與LINE相近，不必重新花時間熟悉整套系統；對企業管理層而言，則提供部門管理、成員帳號、權限設定、操作紀錄、稽核、監控及資訊安全等功能，讓工作溝通與內部管理能整合在同一平台。
已讀名單功能不是新東西？曾出現在LINE Lite
另外，有網友指出，LINE早期其實曾經出現過類似功能，後來則成為LINE Lite的專屬服務。不過，LINE Lite在幾年前停止營運後，使用者也因此有好一段時間無法查看究竟是哪些人讀取訊息，如今在LINE WORKS看到相似設計，也算是舊功能以不同形式回歸。
《NOWNEWS》記者已向LINE官方詢問相關情況，官方證實此非LINE官方推出的功能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Threads發文驚呼：「LINE也能看誰已讀了欸！」貼文曝光後，不少網友第一時間感到壓力，紛紛留言「不能潛水了嗎」、「這樣我會直接退群喔」、「這功能真多餘」、「完全心理變態的功能」、「這樣不行吧…沒有隱私了」、「太好了，以後不已讀了」。
不過，也有人認為這項設計對工作溝通很有幫助，尤其能確認訊息是否被相關人員看見，「治治那些問問題總是已讀不回的人吧」、「這很讚耶，分組最愛」、「老闆和主管的最愛」。
不是一般LINE功能！LINE WORKS主打企業管理
事實上，網友討論的已讀名單功能，據悉是來自LINE企業版「LINE WORKS」，並非台灣一般LINE帳號的通用功能。LINE WORKS是專為企業打造的通訊平台，概念類似公司配發給員工的正式工作帳號，方便同仁以企業身分對外聯繫，也能由管理員或負責人統一管理帳號、資料及使用權限。
對一般員工來說，LINE WORKS的聊天室、貼圖、訊息回覆及操作介面都與LINE相近，不必重新花時間熟悉整套系統；對企業管理層而言，則提供部門管理、成員帳號、權限設定、操作紀錄、稽核、監控及資訊安全等功能，讓工作溝通與內部管理能整合在同一平台。
另外，有網友指出，LINE早期其實曾經出現過類似功能，後來則成為LINE Lite的專屬服務。不過，LINE Lite在幾年前停止營運後，使用者也因此有好一段時間無法查看究竟是哪些人讀取訊息，如今在LINE WORKS看到相似設計，也算是舊功能以不同形式回歸。
《NOWNEWS》記者已向LINE官方詢問相關情況，官方證實此非LINE官方推出的功能。