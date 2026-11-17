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沈伯洋20多歲選民佔優勢 蔣萬安30歲以上全面領先

蔣萬安領先北市4分區 沈伯洋在中山大同、士林北投佔優勢

蔣萬安施政滿意度56.1% 中立選民逾4成未表態

投票意願達93.1% 積極選民蔣萬安領先7個百分點

2026台北市長選戰進入最後倒數，《中國時報》今（17）日公布封關民調，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安以44.1%支持度領先民進黨候選人沈伯洋的37.1%，雙方差距7個百分點，另有15.4%選民尚未表態。值得注意的是，沈伯洋在20至29歲年輕選民中大幅領先31.9個百分點，蔣萬安則在30歲以上各年齡層全面占優勢，並在全市6個分區中拿下4區。根據《中國時報》最新封關民調，蔣萬安以44.1%支持度領先沈伯洋的37.1%，雙方相差7個百分點，另有15.4%選民尚未表態。勝選看好度方面，46.3%台北市民看好蔣萬安連任，30.9%看好沈伯洋勝出，差距擴大至15.4個百分點。從年齡層來看，沈伯洋在20至29歲選民中獲得57.3%支持度，大幅領先蔣萬安的25.4%，差距達31.9個百分點。不過，蔣萬安在30歲以上各年齡層均佔上風，30至39歲、40至49歲及50至59歲分別領先8.8、11.8及4.2個百分點；60至69歲選民中，蔣萬安以52.8%領先沈伯洋的34.3%，70歲以上族群也以45.8%對30.7%領先。區域支持度方面，蔣萬安在大安文山以56.2%支持度領先沈伯洋的30.2%，內湖南港也以45.4%對29.4%領先；中正萬華、松山信義則分別領先8及4.8個百分點。沈伯洋則在中山大同以50.8%領先蔣萬安的30.9%，士林北投雙方差距最小，沈伯洋以41.9%微幅領先蔣萬安的41.1%。性別方面，蔣萬安在女性選民中以46.0%支持度領先沈伯洋的35.3%，男性選民則以41.9%對39.2%小幅占上風。教育程度部分，蔣萬安在國中以下、高中職及專科學歷選民中，領先幅度介於8至15個百分點；大學學歷選民中，蔣萬安以42.0%對40.9%領先，研究所以上則為43.9%對39.8%。至於施政評價，56.1%台北市民滿意蔣萬安的市長表現，35.4%表示不滿意。候選人形象評分方面，以10分為滿分，蔣萬安獲得6.23分、沈伯洋為5.56分；另有50.3%選民對蔣萬安評價較高，37.4%較肯定沈伯洋，12.2%對兩人評價相同。政黨傾向方面，91.2%泛藍支持者力挺蔣萬安，88.9%泛綠支持者支持沈伯洋；民眾黨支持者則有74.9%支持蔣萬安、11.4%支持沈伯洋。中立選民部分，蔣萬安以24.7%支持度微幅領先沈伯洋的23.2%，但仍有42.4%尚未表態。投票意願方面，77.3%台北市民表示一定會投票、15.8%可能會投票，合計達93.1%。若只看「一定會投票」的選民，蔣萬安支持度提高至49%，沈伯洋則為42%，雙方仍相差7個百分點。此外，勝選看好度交叉分析顯示，82.8%泛藍支持者、77.3%民眾黨支持者看好蔣萬安連任，72.5%泛綠支持者則看好沈伯洋勝出。中立選民中，31.4%看好蔣萬安、17.8%看好沈伯洋，另有50.8%仍持觀望態度。本次調查於民國115年11月13日至15日進行，調查對象為設籍在台北市年滿20歲以上民眾。以台北市住宅電話簿為母體，分層比例隨機抽樣（尾數2碼隨機），共完成1071份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內，資料依台北市20歲以上選民之性別、年齡、行政區、教育程度等變項進行加權，調查由艾普羅公司負責執行，調查經費來自《中國時報》。