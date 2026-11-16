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李四川板橋優勢達15.1個百分點 蘇巧慧本命區失守

2026九合一選戰進入最後倒數，最新新北市民調昨（15）日出爐，國民黨候選人李四川以37.0%支持度，小幅領先民進黨蘇巧慧的33.4%，雙方差距僅3.6個百分點，仍在抽樣誤差範圍內，另有14.6%選民尚未決定。值得注意的是，李四川不僅在最大票倉板橋領先15.1個百分點，連蘇巧慧本命區土城、樹林也以36.0%微幅領先34.2%；不過，若只看有投票意願的選民，雙方差距縮小至2.8個百分點，選情仍呈現膠著。《中國時報》最新封關民調顯示，李四川以37.0%支持度小幅領先蘇巧慧的33.4%，雙方差距3.6個百分點，仍在抽樣誤差範圍內；無黨籍蘇輝湟支持度尚不明顯；另有14.6%選民尚未決定。勝選看好度方面，28.9%看好李四川、27.3%看好蘇巧慧，雙方僅差1.6個百分點，高達43.4%民眾表示不知道。從區域來看，李四川在板橋領先蘇巧慧15.1個百分點，雙和地區領先20.6個百分點，新店深坑及七星地區也占上風；蘇巧慧則在三重新莊領先14.6個百分點。值得注意的是，蘇巧慧的本命區土城樹林，李四川以36.0%支持度小幅領先蘇巧慧的34.2%。年齡方面，李四川在30至39歲選民中領先12.6個百分點，60至69歲族群也以39.8%領先蘇巧慧的33.2%；蘇巧慧則在50至59歲選民中領先7.4個百分點。投票意願方面，61.7%新北市民表示一定會投票、26.8%可能會投票。若只看有投票意願的選民，李四川以38.9%領先蘇巧慧的36.1%，差距縮小至2.8個百分點。不過，蘇巧慧支持者中有76.0%表示一定會投給她，略高於李四川支持者的73.3%。本次調查於115年11月11日至13日進行，調查對象為設籍在新北市年滿20歲以上民眾。以新北市住宅電話簿為母體，分層比例隨機抽樣（尾數兩碼隨機），共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內，資料依新北市20歲以上選民之性別、年齡、行政區、教育程度等變項進行加權，調查由艾普羅公司負責執行，調查經費來自《中國時報》。