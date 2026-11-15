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民眾黨板橋市議員候選人林子宇今（15）日突然開砲黨中央，不滿黨中央安排與黨主席黃國昌車掃沒有直播，僅上午和中和區議員候選人陳怡君有，取消下午和黃國昌車掃。不過林子宇稍早還是安排自己車掃，更說「選戰是自己的舞台，我們會造自己的勢」，更高舉寫著「宇」的大旗。林子宇原定今下午4時10分到晚間6時車掃，並由黨主席黃國昌陪同，但就在活動開始前半小時時，黨中央突宣布，稍後16：10板橋車掃因故取消，引發議論。據悉，疑似和林子宇上午臉書貼文，不滿黨中央事前沒溝通，直播原先只有規劃給黃國昌子弟兵、金釵陳怡君有關。雖然黨中央取消聯合車掃，但林子宇仍安排自己的車掃。她會前說，感謝現場有很多直播主到板橋幫她應援，因為早上有發布相關的聲明，很遺憾她剛剛才發現下午有直播，是只有加開板橋的直播，對她來講這不是原本的訴求，所以我就婉謝民眾之聲的直播。「車掃我也有自信可以繼續下去，選戰是自己的舞台」，林子宇說，現場有這麼多支持者等待她，無論如何她一定會把板橋車掃掃完，「我們會造自己的勢」，畢竟我沒成立造勢大會，但所有支持者群聚的地方，只要她有辦法拿起麥克風，林子宇的事，「我就能自己創造」。林子宇也說，她這次抽到6號，口號結合台語，「少年有6」，加上是這次候選人最年輕的，但這不是重點，新人裡面有特色包括她是唯一女生、唯一留美碩士回台，這次口號「少年有6，一票挺年輕，就選6號林子宇」，喊完口號就準備進行板橋自己的車掃，「我林子宇自己的車掃，跟志工團隊還有支持者」