中央氣象署表示，今（15）日鋒面遠離，但東北季風增強，北海岸、宜蘭入夜持續留意局部大雨。下周三（11月18日）更強冷空氣南下，北台灣白天高溫僅20至22度，周四晚間至周五清晨（11月19日至11月20日）低溫下探15至16度，空曠地區不排除跌破15度，且北部、東半部濕冷天氣恐持續至下周六（11月21日）。
今天天氣：東北季風增強 入夜基隆、宜蘭大雨
11月15日今天的天氣，氣象署提及，東北季風增強，大台北、東北部、東部有局部短暫雨，北部、東南部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，今晚基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢；氣溫方面，北部及宜花高溫約22至24度，中南部及台東白天高溫約25至28度，夜晚清晨各地低溫在21至23度左右。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，鋒面逐漸通過及東北季風稍增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
明天天氣：早晚氣溫偏涼 北台灣局部雨
11月16日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；大台北、東北部、東部有局部短暫雨，北部、東南部、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢發生的機率。
一周天氣：下周三顯著降溫 周四晚上最冷15度
氣象署提到，下周二東北季風減弱，僅剩東半部、恆春有零星降雨；下周三至下周六，新一波更強的東北季風南下，桃園以北、東半部普遍都有不定時的局部短暫雨，山區也要注意局部降雨。
氣溫方面，提醒民眾，下周三至下周六將有一波顯著降溫，北台灣白天高溫只有20至22度，周四晚間至周五清晨氣溫最低，北部僅15至16度，空曠地區可能跌破15度，其他地區白天高溫23至24度，低溫18至20度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
11月15日今天的天氣，氣象署提及，東北季風增強，大台北、東北部、東部有局部短暫雨，北部、東南部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，今晚基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢；氣溫方面，北部及宜花高溫約22至24度，中南部及台東白天高溫約25至28度，夜晚清晨各地低溫在21至23度左右。
良好：宜蘭、花東、金門、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖
環境部提及，鋒面逐漸通過及東北季風稍增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
明天天氣：早晚氣溫偏涼 北台灣局部雨
11月16日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；大台北、東北部、東部有局部短暫雨，北部、東南部、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨基隆北海岸及東北部有局部較大雨勢發生的機率。
氣象署提到，下周二東北季風減弱，僅剩東半部、恆春有零星降雨；下周三至下周六，新一波更強的東北季風南下，桃園以北、東半部普遍都有不定時的局部短暫雨，山區也要注意局部降雨。
氣溫方面，提醒民眾，下周三至下周六將有一波顯著降溫，北台灣白天高溫只有20至22度，周四晚間至周五清晨氣溫最低，北部僅15至16度，空曠地區可能跌破15度，其他地區白天高溫23至24度，低溫18至20度。