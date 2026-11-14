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UNIQLO感謝祭完再限6天特價！官網一堆外套990元

活動已經從11月13日就開跑，從今天開始算還有6天時間，一直到11月19日購買冬裝都有優惠

▲UNIQLO日前才剛結束年底的感謝祭活動，最新再推出「輕盈保暖出遊趣」優惠，許多外套都下殺990元以下價格，羽絨外套等更高階保暖外套則是1290元起。（圖/UNIQLO台灣官網）

像是「防潑水連帽外套」、「拉鏈布勞森外套」、「牛仔工裝外套」、「毛絨刷毛布勞森外套」等全部都是990元特價，羽絨外套以及各種刷毛外套價格則是1290元至1990元不等

NET換季優惠「綠標5件3折超誇張」！沒有綠標商品門市一次看

「綠標5件3折」、「紅標單件7折」的超殺折扣

▲NET現在也正在進行換季優惠「綠標5件3折」、「紅標單件7折」的超殺折扣，有不少網友已經前往門市大挖寶。（圖/Threads）

僅有臉書小編公布「沒有綠標商品的門市」，大家如果要去逛可以參考以下名單

「沒有綠標商品的門市」：