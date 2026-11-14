準備又要降溫！下周三起北台灣低溫下探15度，冬裝又要趕快補起來了，UNIQLO繼日前感謝祭剛結束，馬不停蹄立刻推出「輕盈保暖出遊趣」優惠活動，限時7天多款熱門外套、衣服都打折販售，許多冬裝外套只要990元起超便宜！除此之外，台灣品牌NET目前也正在換季優惠超殺「5件3折」特價當中，想要撿便宜的民眾手腳真的要快！
UNIQLO感謝祭完再限6天特價！官網一堆外套990元
UNIQLO日前才剛結束年底的感謝祭活動，最新再推出「輕盈保暖出遊趣」優惠，活動已經從11月13日就開跑，從今天開始算還有6天時間，一直到11月19日購買冬裝都有優惠，像是秋冬褲裝降溫適合穿、刷毛長袖、冬天外套、冬季保暖外套、針織衫等全部都有優惠。
《NOWNEWS》記者實際到UNIQLO官網直接開逛，多款熱門的外套一堆990元，像是「防潑水連帽外套」、「拉鏈布勞森外套」、「牛仔工裝外套」、「毛絨刷毛布勞森外套」等全部都是990元特價，羽絨外套以及各種刷毛外套價格則是1290元至1990元不等，折價從200元起到400元都有，完全是入手冬裝的好時刻！
NET換季優惠「綠標5件3折超誇張」！沒有綠標商品門市一次看
除了UNIQLO現在冬裝優惠中，NET現在也正在進行換季優惠「綠標5件3折」、「紅標單件7折」的超殺折扣，有不少網友已經前往門市大挖寶，許多人都曬出戰利品，購買9件不用1050元，還有人專攻童裝買了19件才900元，真的是CP值超級爆表。
不過這次NET官方並沒有公布哪些門市有「綠標」的特價品，僅有臉書小編公布「沒有綠標商品的門市」，大家如果要去逛可以參考以下名單，或者是到Threads上討論串去看看大家推薦有大量綠標的NET門市哦！不過官方小編也提醒，綠標商品銷售速度不盡相同，其餘門市皆以門市實際銷售狀況為主。
「沒有綠標商品的門市」：東湖三、松江二、桃園六、桃園七、台茂南崁、三重重新、三重二、冠德環球、板橋主富、土城摩漾、土城二、竹東一、竹北一、竹北二、苗栗竹南、苗栗尚順、信義二、澎湖中正、新店裕隆城、館前二店、中華二店、西園一店、信義三店、中和一、永和一、林口一、石牌一、北投一、士林二、蘆洲中山、蘆洲四、淡水二、南京二、忠孝旗艦、新莊中正、復興二、民權一、新莊五、新莊四維、大安拍點、中壢大江、龍潭一、南投二、大甲一、中十一、中十二、斗六三、太平一、員林潤發（員林大全聯）、鹿港一、潭子一、台南十、鳳山四、台南南紡、嘉義一、嘉義四、楠梓二、東港一、高夢時代、高大魯閣。
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UNIQLO日前才剛結束年底的感謝祭活動，最新再推出「輕盈保暖出遊趣」優惠，活動已經從11月13日就開跑，從今天開始算還有6天時間，一直到11月19日購買冬裝都有優惠，像是秋冬褲裝降溫適合穿、刷毛長袖、冬天外套、冬季保暖外套、針織衫等全部都有優惠。
NET換季優惠「綠標5件3折超誇張」！沒有綠標商品門市一次看
除了UNIQLO現在冬裝優惠中，NET現在也正在進行換季優惠「綠標5件3折」、「紅標單件7折」的超殺折扣，有不少網友已經前往門市大挖寶，許多人都曬出戰利品，購買9件不用1050元，還有人專攻童裝買了19件才900元，真的是CP值超級爆表。
「沒有綠標商品的門市」：東湖三、松江二、桃園六、桃園七、台茂南崁、三重重新、三重二、冠德環球、板橋主富、土城摩漾、土城二、竹東一、竹北一、竹北二、苗栗竹南、苗栗尚順、信義二、澎湖中正、新店裕隆城、館前二店、中華二店、西園一店、信義三店、中和一、永和一、林口一、石牌一、北投一、士林二、蘆洲中山、蘆洲四、淡水二、南京二、忠孝旗艦、新莊中正、復興二、民權一、新莊五、新莊四維、大安拍點、中壢大江、龍潭一、南投二、大甲一、中十一、中十二、斗六三、太平一、員林潤發（員林大全聯）、鹿港一、潭子一、台南十、鳳山四、台南南紡、嘉義一、嘉義四、楠梓二、東港一、高夢時代、高大魯閣。