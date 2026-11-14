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金州勇士隊37歲老將巴特勒（Jimmy Butler）今年1月遭遇右膝前十字韌帶（ACL）撕裂重傷、至今仍在復健中。根據美國體育媒體《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）報導，巴特勒已為自己設定好復出前的關鍵一步，明確表示在重返NBA賽場前，他一定要先前往勇士發展聯盟（G League）附屬球隊聖克魯茲勇士隊打一場正式復健賽，甚至幽默放話「就算要跟總經理打一架也要去」。談到自己前往發展聯盟找回比賽感覺的計畫，巴特勒受訪時臉上掛著燦爛笑容，語氣極為堅定：「我要去聖克魯茲打球。可能不會待太久，但我肯定會在那裡上場打一場比賽。祝大家（對手）好運，你們從我這兒可分不到太多上場時間，但我一定要去，我太想打球了。」按照NBA慣例，大牌球星在傷癒復出前最多僅會參加一兩次發展聯盟隊內訓練，從未有如此級別的巨星真正下場打G聯賽正式比賽；若巴特勒成行，他將成為NBA史上在發展聯盟出戰復健賽的最大牌球星。當被問及這項大膽決定是否已經過勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）同意時，巴特勒立刻展現一貫的幽默本色，笑稱自己根本不需要報備：「我不需要跟任何人交涉，我就是要去。我和麥克（鄧利維）肯定會為此打一架，他絕對會說『吉米，不行』，而我會回他『麥克，行！我要去發展聯盟了，寶貝！』你們都知道去哪兒找我，聖克魯茲，寶貝。」事實上，巴特勒與鄧利維過去曾在芝加哥公牛隊當過三個賽季的隊友，兩人私交甚篤，這番「幹架」宣言純屬老友間的玩笑，管理層想必也樂見他展現出如此迫切重返賽場的渴望。相較於總經理可能對球星下放有所顧慮，勇士主帥科爾（Steve Kerr）得知巴特勒的想法後則是舉雙手贊成，興奮直呼：「哦，當然！我愛死這個點子了，這是吉米跟你說的嗎？我超喜歡。很有趣的是，因為我平時很喜歡看棒球，我一直有思考過這件事——在職棒裡你總能看到大聯盟球星去小聯盟打好幾場復健賽，這完全合情合理，但在籃壇我還真沒見過哪位超級球星親自去發展聯盟打球。」科爾更保證，只要屆時勇士沒有比賽，他一定會親自到場觀戰力挺。巴特勒是在2025年交易截止日前夕從邁阿密熱火隊轉戰勇士，今年1月19日不幸遭受右膝前十字韌帶重創，外界原先預估他要到明年1月或2月才能正式歸隊。