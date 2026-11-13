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▲下周三鋒面通過及東北季風再增強，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。（圖／中央氣象署提供）

▲下周三起鋒面及東北季風再增強，北部、東半部高溫跌破20度，低溫更下探16度。（圖／中央氣象署提供）

變天了！中央氣象署指出，明（14）日華南雲系東移，鋒面通過台灣，全台都有降雨機會，。周日鋒面遠離後，下周有兩波東北季風影響，下周日第一波東北季風增強，北部、東北部氣溫轉涼；下周三起鋒面及東北季風再增強，北部、東半部高溫跌破20度，低溫更下探16度。中央氣象署預報指出，明（14）日華南地區雲系東移，鋒面通過台灣，各地天氣有明顯轉變，明日清晨以前各地天氣穩定，上午開始雲量增多降雨機率增高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，周日、下周一鋒面離開、東北季風增強，雨量減少，轉為迎風面降雨，桃園以北、東半部恆春半島有局部短暫陣雨，新竹以南山區有零星降雨，其他地區多雲到晴。下周二東北季風減弱，僅東半部及恆春有局部短暫雨；下周三另一波鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周四、週五東北季風又增強，桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨。溫度趨勢，明日高溫下降，北台灣略降溫至27度至29度。周日、下周一受到東北季風增強影響，北部、東部高溫24度至26度，其他地區28度至30度，低溫維持19度至22度。下周二北部、東部高溫回升，可達28度至30度，不過隨即溫度下降；到了下周三東北季風影響，中部以北、東半部明顯降溫；下周四、下周五高溫跌破20度，中部以北、東半部低溫15度至17度，高溫18度至21度，南部及台東低溫18度至19度。