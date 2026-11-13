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微軟全球大當機找到兇手！不是駭客攻擊：伺服器健康檢查失敗

微軟之所以會發生全球大當機，是因為大量伺服器無法正常運作，導致其餘系統必須承擔所有流量

受影響的伺服器未能通過自動化健康檢查

公告當中並沒有提到這次的當機有發現任何網路駭客攻擊的現象。

▲微軟表示，建立安全連線的程序因過載而失效，導致受影響的伺服器停止處理請求，受影響的伺服器未能通過自動化健康檢查。（圖／美聯社／達志影像）

Outlook服務台灣用戶也受影響！已經當機半天持續搶修

記者在中午12時打開Outlook服務依舊還是沒辦法使用，Teams則是目前已經恢復正常，但部分民眾手機版依舊是沒辦法使用

▲Outlook大當機，就連台灣地區用戶也受影響，中午12時打開Outlook服務依舊還是沒辦法使用，Teams則是目前已經恢復正常。（圖／翻攝Outlook頁面）

微軟旗下Microsoft 365、Outlook與Teams大當機，影響到全球許多上班族，連台灣眾多用戶也都完全打不開。根據微軟經過初步調查，發現導致Microsoft 365、Outlook等服務中斷的原因並不是網路駭客攻擊的關係，而是因為伺服器健康檢查失敗，官方將持續搶修，目前Outlook仍然無法使用，Teams則多數已經恢復正常，僅少數手機用戶無法使用。根據《SECURITY WEEK》報導，，不過，整體流量並沒有出現突然大量增加的狀況，經重新啟動受影響的伺服器之後，問題已經出現改善跡象，但目前仍然還沒全面恢復。微軟表示，建立安全連線的程序因過載而失效，導致受影響的伺服器停止處理請求，，目前正在測試一項替代方案，藉此繞過負責執行健康檢查的元件。不過至於為什麼伺服器沒有通過自動健康檢查的原因，微軟官方並沒有對外說明，也沒有解釋受影響伺服器的處理器使用率為何升高，相關調查仍然持續進行當中，有待官方稍晚進一步說明。《NOWNEWS》，整個伺服器感覺還是相當不穩定的狀態，要看下午是否會完整復原。