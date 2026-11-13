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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長後，相關風波仍持續延燒，新任臨時執行長、輝達財務長克雷斯（Colette Kress）已向全體員工發出內部信，坦言公司正處於「極其艱難的時期」，試圖穩定內部情緒；另一方面，黃仁勳也已同意在美國感恩節前，赴國會接受詢問。根據美國媒體報導，克雷斯在內部信中坦言，董事會、管理團隊及她本人都知道，公司目前正經歷一段「極其艱難的時期」（extraordinarily difficult period），感謝員工在這段期間展現的韌性、專業及投入。克雷斯強調，輝達能有今天的成就，靠的是所有員工每天的付出，員工就是輝達最大的力量，自己對輝達及公司的未來深具信心，也相信員工、客戶與合作夥伴，呼籲大家繼續團結合作，推動AI技術發展。克雷斯也宣布，輝達將於當地時間18日召開全體員工大會，管理團隊也將在接下來幾天，進一步說明公司未來方向，重申輝達打造的技術正在推動AI革命，扮演關鍵角色，還有重要的工作需完成，鼓勵員工秉持輝達一貫的決心和投入，一起向前邁進。克雷斯自2013年加入輝達，原任執行副總裁兼財務長，黃仁勳卸任後暫代執行長職務，並將繼續兼任財務長，直到公司找到正式接班人。除了安撫內部員工，輝達董事會也正面臨領導層重整。董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）另向員工發信，說明董事會已啟動正式執行長遴選程序，內部及外部人選都會納入考量，並對克雷斯及現有管理團隊表達信任。瓊斯在信中，除了肯定黃仁勳的貢獻，也提到克雷斯擔任輝達財務長超過13年，是輝達成長和資本策略的重要規劃者，對於輝達的事業、市場都有深入了解，相信她有能力實現對股東、客戶、合作夥伴、員工的承諾。瓊斯表示，在克雷斯的領導、董事會的全力支持下，輝達將持續拓展事業，帶領產業向前邁進，宣稱輝達的實力是來自員工、領導團隊、技術、合作夥伴所形成的生態系，董事會也深知自己肩負守護這家「卓越企業」的責任。另一方面，黃仁勳卸任輝達執行長，並未讓美國國會停止追查相關問題。美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）表示，黃仁勳已同意在感恩節前接受國會詢問，預計採閉門方式進行，並留下錄影及逐字紀錄。這場詢問將由眾議院外交事務委員會、中國問題特別委員會、情報委員會共同參與，焦點包括輝達的安全防護機制、黃仁勳與被指具有中國情報背景人士的接觸，以及輝達跟新加坡雲端運算公司Megaspeed的商業往來。馬斯特表示，黃仁勳仍有許多問題需要回答。眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）也指出，若無法協調黃仁勳出席，不排除動用傳票要求他作證。這場國會問詢，在黃仁勳正式宣布卸任前，就已在協調中，因此他的離職並未讓相關調查告一段落。美國國會關注的核心，是輝達晶片是否透過流向中國，該公司是否具備足夠的防範外國情報滲透機制。隨著輝達內部啟動接班安排，黃仁勳又將面對國會詢問，這場風波已從個人私生活問題，擴大至企業治理、晶片出口管制及美國國家安全層面。接下來11月18日的員工大會，以及感恩節前的國會詢問，都將成為觀察輝達後續發展的重要時間點。原文連結：