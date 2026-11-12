我是廣告 請繼續往下閱讀

黃樂獲發嚴厲警告並被禁止入境

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似是中國女間諜的黃樂（Alice Huang）發生婚外情，而黃樂曾是新加坡企業Megaspeed高層女主管，這也讓新加坡政府在這起風波中的態度受到關注。對此，新加坡內政部今（12）日晚間發表聲明表示，黃樂在此前接受新加坡警方調查時提供了不實信息，因此被給予嚴厲警告，並禁止其再次入境新加坡。根據《聯合早報》報導，新加坡內政部強調，新加坡高度重視作為可信賴的國際貿易及商業樞紐的聲譽，絕不容許任何企業利用與新加坡的關聯，通過欺詐或不誠實手段規避他國出口管制。新加坡內政部指出，早在2025年2月，便自主啟動了針對Megaspeed在內的多家企業與高層領導人展開調查，結果顯示涉案公司購入的實體服務器，是經由新加坡出口至馬來西亞，期間未進入新加坡市場。警方目前正重點追查這些服務器在運抵馬來西亞後，是否違背在新加坡作出的申報，被進一步轉運至其他目的地。新加坡內政部說明，針對黃樂的調查並非因其間諜指控，而是因其在Megaspeed公司職務涉及潛在虛假申報罪行。新加坡內政部透露，2025年6月24日，美國商務部工業與安全局（BIS）在黃樂在場的情況下，對Megaspeed進行自願性的裝運後核查，這也是新加坡首次得知美方對該公司及黃樂的關注。新加坡警方同日向黃樂錄取口供，並因她並非長期居住在新加坡，依法扣押其護照以確保她能配合後續調查。2026年2月，警方在諮詢總檢察署後認定，現有證據不足以證明黃樂在Megaspeed虛假申報案中犯有相關罪行。不過，警方認為她在調查期間，故意提供不實信息，企圖淡化自己在Megaspeed的角色。於是，當局最終向黃樂發出嚴厲警告，並在2026年2月26日歸還了她的護照。黃樂於同日離境，且已被禁止再次入境新加坡。新加坡內政部表示，警方對Megaspeed及另六名涉案人員的調查仍在進行中，這六人自2025年2月調查啟動以來均不在新加坡境內。新加坡內政部重申，新加坡雖不執行他國單方面實施的出口管制，但要求所有在新加坡運營的企業在國際業務中充分考量相關規定。一旦發現違反新加坡法律的證據，將採取嚴厲執法行動，並在適當情況下與外國合作。