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消基會抽查30件兒童玩具

▲消基會今（12）日公布「2026兒童玩具及用品調查測試」結果，抽驗30件商品，發現3件重金屬超標，另有逾7成國內樣品標示不符規定。（圖／翻攝直播影片）

3款兒童用品重金屬超標 購買平台、價格曝光

網購兒童商品標示問題嚴重 13件有11件不符規定

▲消基會公布2026年兒童玩具及用品調查結果，國內購買的18件樣品中，有13件商品標示不符合規定，比例超過7成，問題商品包括玩具、兒童飾品及化妝品。（圖／消基會提供）

家長購買兒童玩具注意4件事

▲消基會公布兒童玩具及用品檢測結果，30件樣品中有3件重金屬遷移量超標，分別為兒童戒指鉛超標、鳳梨造型項鍊鎘超標，以及汪汪隊手錶鉻超標。（圖／翻攝直播影片）

消基會今（12）日公布「2026兒童玩具及用品調查測試」結果，針對蝦皮、酷澎、SHEIN及實體店面販售的30件商品進行檢驗，發現3件兒童用品的重金屬遷移量超過國家標準限量，分別是兒童戒指鉛超標、鳳梨造型項鍊鎘超標，以及汪汪隊手錶鉻超標。另外，國內購買的18件樣品中，有13件商品標示不符合規定，比例超過7成，其中網購商品問題尤其明顯。消基會指出，這次調查於2026年6月在台北市、新北市實體店鋪，以及國內外電商平台購買30件兒童玩具及用品，包括8件玩具、7件兒童用品、3件兒童化妝品，以及12件跨境購買的兒童用品。檢驗依據國家標準CNS 4797-2「玩具安全－第2部：特定元素遷移」，模擬兒童誤食或啃咬玩具時，重金屬在胃酸環境下的溶出情況，檢測鉛、鎘、鉻等8種元素，部分黏液類玩具另加測硼。結果發現，30件樣品有27件檢測結果低於限量標準，但另外3件超過標準，包含兒童戒指、鳳梨造型項鍊及汪汪隊手錶，分別購自蝦皮、酷澎及跨境電商SHEIN。消基會提醒，重金屬可能透過兒童吸吮、啃咬等行為進入體內，其中鉛可能損害神經系統及造血功能，影響兒童大腦與智力發展；鎘長期累積可能傷害腎臟及骨骼；鉻接觸過量則可能引發皮膚過敏、發炎等問題。除了重金屬問題，兒童商品標示不完整也是這次調查的一大警訊。消基會指出，排除12件跨境購買、未納入國內標示法規調查的樣品後，其餘18件國內購買商品中，有13件標示不符合相關規定，比例達72.2%。進一步分析購買管道，國內網購的13件樣品中，就有11件標示不符合規定，比例達84.6%；實體店面購買的5件商品，也有2件標示不符合規定。其中，部分商品完全沒有標示，包括芭比公主玩具、水溶性面部和身體彩繪套裝、彩虹彩繪紋身貼、貓咪絨毛玩具、兒童戒指、星星髮夾及兒童髮夾等。消基會表示，商品若缺乏製造商、進口商、適用年齡及使用注意事項等資訊，家長難以確認商品來源與安全性，萬一發生問題，也可能增加後續退換貨及求償的難度。依據相關規定，商品標示不符規定者，經主管機關通知限期改正、屆期仍未改善，可處2萬元以上、20萬元以下罰鍰；化妝品標示違規則可能面臨1萬元以上、100萬元以下罰鍰。消基會提醒，兒童器官發育尚未成熟，又經常有啃咬玩具、觸摸商品後未洗手就進食等習慣，選購兒童玩具及用品時，不能只看造型可愛或價格便宜，更應確認商品安全性。消基會提出4項選購建議：1.確認商品檢驗標識：購買屬於應施檢驗範圍的玩具時，應確認是否有經濟部標準檢驗局的商品檢驗標識，並留意中文標示、適用年齡、製造商及進口商資訊。2.小心低價金屬飾品：兒童戒指、項鍊及手錶扣環等商品，可能有重金屬超標風險，應避免讓幼童放入口中啃咬。3.注意跨境電商商品來源：海外直送商品若缺乏完整標示，消費者難以掌握安全資訊，發生問題時也可能面臨退換貨程序繁瑣、求償困難等情況。4.留意兒童彩妝成分：購買兒童化妝品時，應確認成分與使用注意事項，尤其含滑石粉的商品，須注意兒童使用時避免接近口鼻。