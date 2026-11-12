我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的婚外情風波再添細節！《紐約時報》（The New York Times）最新報導揭露，黃仁勳今年3月出席輝達年度開發者大會GTC期間，曾與公司一名女性高階主管，在飯店有親密互動，相關畫面還疑似被人用手機拍下，事後黃仁勳的維安人員介入，將拍攝者帶到一旁，提出要求對方簽署保密協議（NDA）。根據《紐約時報》報導，相關事件據稱發生於2026年3月，當時輝達在美國加州聖荷西，舉辦年度開發者大會GTC，黃仁勳除了主持大會及發表演說，也與公司高階主管共同出席相關活動。報導引述2名曾在輝達任職的人士說法，黃仁勳當時被目擊與48歲、已婚的輝達醫療保健事業副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），在飯店有親密互動，並有目擊者使用手機拍下相關畫面。不過，《紐約時報》也在報導中強調，並未親自看過這段影片，相關畫面內容是根據受訪人士的描述，不能視為已經獲得媒體獨立查證的影像證據。更具爭議的是，根據《紐約時報》引述另外3名了解事件的人士說法，黃仁勳的維安人員發現有人拍攝後，曾將目擊者帶到一旁，並提出要求對方簽署保密協議（Non-Disclosure Agreement，NDA）。NDA通常用於限制當事人公開特定資訊，常見於商業機密、合作協議、其他具有保密需求的場合。不過，這次維安人員究竟是以何種理由提出協議、目擊者是否接受，以及相關影片後續如何處理，目前公開報導並未交代清楚。因此，現階段還不能認定目擊者已經簽署協議，也不能直接推論影片或相關證據已被銷毀。鮑威爾是輝達（Nvidia）醫療保健事業副總裁，長期負責公司在全球醫療保健領域的業務布局，涵蓋醫療影像、生命科學、藥物研發及醫療數據分析等領域。她於2008年加入輝達，當時主要負責推動GPU技術應用於醫療影像設備，之後逐步擴大業務範圍，並於2017年升任醫療保健事業副總裁，成為輝達醫療AI布局的重要推手。在加入輝達之前，鮑威爾曾任職於醫療影像相關企業Planar Systems，從事硬體工程及產品管理工作，早期職涯主要聚焦於診斷影像顯示系統。她畢業於美國東北大學（Northeastern University），拿的是電機工程學位。分析認為，鮑威爾並非一般的輝達中階主管，而是長期參與公司核心技術、產業布局的資深高階主管。她與黃仁勳的關係之所以引發外界關注，除了私情爭議，也因為她據報「直接向黃仁勳報告工作」，進一步牽動企業治理、職場權力關係等議題。原文連結：