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▲全聯雙11購物節買一送一品項。（圖／翻攝自LINE）

▲全聯雙11購物節特價品項，優惠只限今天。（圖／翻攝自LINE）

▲全聯全電商雙11購物節優惠！每天3波11元商品要搶。（圖／全聯提供）

▲OKchoice指定冷凍滷味同步推出任選買1送1，包括三杯米血、醬燒豆干。（圖／業者提供）

雙11購物節優惠要搶！全聯今（11）日限定，門市花草茶、焦糖夾心巧克力、雪銀耳露買一送一，生鮮蔬果部分也有優惠，3公斤小玉西瓜特價99元，還有日本北海道洋蔥特價39元；OK超商11月11日當天大杯極淬莊園美式、拿鐵限時買2送2，指定零食任選4件111元。◾「立頓花草茶13入／包買1送1」原價195元，特價98元◾「特趣 迷你焦糖夾心巧克力買1送1」原價116元，特價58元◾「享活 雪銀耳露買1送1」原價45元，特價23元◾「伊拉法兒 橄欖植萃乳霜皂買1送1」原價116元，特價58元◾「日本北海道洋蔥」原價49元，特價39元◾「小玉西瓜（約3kg）」原價109元，特價99元◾「熟成桂丁 帶皮雞胸肉（約280g）」原價118元，特價105元◾「紀文厚燒黑輪」3入，原價39元，特價33元◾「柚子胡椒沙拉胸」原價59元，特價49元◾「法式奶油小點」原價49元，特價45元全聯全電商雙11購物節優惠！每天3波11元商品要搶，即起至11月12日每天10:00、15:00、21:00各推出1款限量商品，從吃喝、保養到居家家電，通通挑戰11元帶回家。11/11「PP石墨烯 第四代石墨烯能量護膝」、「ASUS華碩 ROG Strix 27型2K 180Hz電競螢幕」，晚間21:00壓軸搶市價9,990元的「Panasonic國際牌 6公升一級能效除濕機」11/12「PP石墨烯 蠶絲助眠眼罩」、「ZHIBAI直白 高速BLDC正負離子吹風機」及「Okline 6A 100W TYPE-C手機快充線」雙11購物節OKCAFE推出咖啡限時活動，11月11日大杯極淬莊園美式、拿鐵指定品項買2送2。且「灣A冰工所×茶匠聯名系列冰棒」同樣限時一天買一送一，包含綠豆鑽包種茶冰棒80g、黑金奶凍仙草茶冰棒80g可選。OK超商即日起至11月24日期間，OKmart推出多款零食優惠，可樂果古早味88g、卡迪那德州薯條茄汁口味70g、卡迪那洋芋片牛排口味58g，任選4件111元；湖池屋厚切洋芋片北海道玉米濃湯口味61g、鬼斧鹽燒洋蔥牛排口味59g，指定商品加價11元即可多帶1件。此外，77迷你酥100g檸檬、草莓口味任選買1送1。