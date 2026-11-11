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麥當勞：週年慶買一送一！雙11優惠隱藏神券加碼

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肯德基：炸雞買一送一！2咔啦脆雞＋蛋撻111元 雙11優惠代碼10組

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▲雙11購物節必勝客買一送一！11元個人披薩神券開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

必勝客：雙11個人披薩11元！外送大披薩買一送一

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達美樂：雙11優惠碼「達美樂雙十一」！5000組折價券開搶

漢堡王：買一送一！1+1自由配49元起 雙11優惠倒數爽吃

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▲漢堡王「購堡嘉年華」優惠券快按右鍵存下來，想吃就有好康。（圖／漢堡王 burgerking.com.tw）

德克士：雙11買一送一！黑金炸雞送漢堡

摩斯漢堡：雙11優惠套餐79元起！月亮薯條11元多一件

11/11今加11元多一件

摩斯咖啡週年慶

頂呱呱：8塊炸雞桶359元！雙11速食優惠

拿坡里：「6烤雞＋2烤雞翅」209元！雙11優惠

繼光香香雞：雙11免費送2萬顆「雞肉可樂餅」！再享整單9折優惠

免費送塔塔雞肉可樂餅！

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21風味館：烤雞、炸雞都有雙11優惠

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雙11購物節清空網購購物車，再吃「買一送一」11家速食雙11優惠！麥當勞、肯德基、必勝客、達美樂、漢堡王、德克士買一送一，快搶必勝客披薩11元、肯德基蛋撻11元神券，摩斯漢堡月亮薯條11元多一件，拿坡里、頂呱呱、繼光香香雞、21風味館，《NOWNEWS今日新聞》整理11家優惠一次掌握。「麥當勞APP週年慶」優惠券延長◾️單點「勁辣香雞翅（一份兩塊）買一送一」◾️單點「薯餅買一送一」◾️奶昔限定店專屬！單點「香草／草莓風味奶昔買一送一」◾️單點「中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一」◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」◾️單點「金選那堤（冰／熱）買一送一」◾️單點「焦糖奶茶（冰）買一送一」◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送◾️買超值全餐「免費送中薯」天天送◾️買超值全餐「免費送小杯玉米湯」天天送◾️手機點餐限定！單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」◾️歡樂送限定！單筆滿350元「免費送6塊麥克雞塊」天天送◾️買早餐套餐「免費送4塊麥克雞塊」天天送◾️買早餐套餐「免費送小杯玉米湯」天天送◾️買早餐套餐「免費送薯餅」天天送◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」麥當勞本周加碼期間限定隱藏優惠，於麥當勞APP「優惠碼兌換專區」輸入「」，即可領取單點「6塊雞塊買一送一」優惠券（數量有限，領完為止）。◾️單點「6塊麥克雞塊買一送一」肯德基雙11購物節速食優惠！即日起至11月16日，開搶「爽吃111、現折111」限時10組優惠代碼：◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價173元打64折）◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元打59折）◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元打57折）◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價524元打57折）◾️優惠代碼50564：「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價540元打55折）雙11肯德基「PK 雙饗卡 APP」最低28折神券，即日起至11月23日，推出「11.11狂歡美食節」，11元起神券鎖定11月11日（三）、11月17日（二）、11月23日（一）上午10:00準時開賣（每帳號同商品限購1組，售完為止）。◾️原味蛋撻11元（原價47元）◾️青花椒香麻脆雞XL套餐111元（原價253元）◾️青花椒咔啦雞腿堡XL套餐111元（原價227元）◾️8塊上校雞塊買一送一◾️獨享雙雞餐63折◾️就要吃堡餐65折◾️椒麻茶爽餐67折◾️咔啦脆雞＋無糖綠茶66元／套（63折）◾️雞堡蛋撻餐＋無糖綠茶111元／套（63折），爽吃最低23折。雙11必勝客「PK 雙饗卡 APP」最低28折神券，即日起至11月23日，推出「11.11狂歡美食節」，11元起神券鎖定11月11日（三）、11月17日（二）、11月23日（一）上午10:00準時開賣（每帳號同商品限購1組，售完為止）。◾️個人披薩11元（最高原價120元）◾️9吋小披薩111元（最高原價430元）◾️一公尺派對盒1311元（最高原價2199元）◾️單點超值小披薩111元／套（28折）◾️單點經典大披薩222元／套（28折）◾️德國芝心腸買一送一◾️外送升級買大送大◾️個人披薩買2送1（51折）◾️義大利 麵／燉飯單點99元雙11達美樂，限量5000組開搶。同時間11月11日至11月15日，憑達美樂專屬優惠券，單筆消費滿500元「現折50元」！提醒大家，每人限領1張，每組優惠碼限使用1次。雙11漢堡王即日起至11月15日，倒數開吃「購堡嘉年華」優惠券：推薦原味或辣味「小華堡＋薯條」89元，或可選「華鱈魚堡＋玉米濃湯」69元。、平均一顆漢堡50元有找。推薦4件組個人套餐「雙起士牛肉堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」109元、「花生培根脆雞堡＋小薯條＋4塊雞塊＋中杯飲料」則是109元。提醒大家，漢堡王全台門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）；實際供應以門市庫存為準，售完為止。德克士表示，11月9日至11月15日，連續7天祭出雙11狂歡慶優惠活動，限定黑金系列「買一送一」三大組合，最高現省129元：◾️「霸氣主餐組」165元：購買黑金脆皮手槍腿「免費送起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個。◾️「經典飽足組」149元：購買黑金咔滋雞腿堡「免費送起司鮮蔬牛肉堡」或「鳳梨鮮蔬雙牛堡」任選1個。◾️「輕食茶飲組」99元：購買黑金墨魚條「免費送小杯冰紅茶」或「小杯無糖綠茶」任選1杯。提醒大家，各組指定贈品皆為2擇1，活動商品及贈品依各門市實際供應狀況為準，詳細活動辦法、適用門市及相關限制依德克士官方公告為準。雙11購物節適逢摩斯漢堡週年慶，開吃最新速食優惠：◾️「金咖哩豬排堡＋大杯冰紅茶」特價79元（原價95元）◾️「紅心芭樂（蒟蒻冰茶／蘇打）／巴西莓（蒟蒻冰茶／蘇打）」任選2杯特價89元（原價150元）◾️「摩斯鱈魚堡＋大杯冰紅茶」特價89元（原價110元）◾️「超級大麥海洋珍珠堡＋大杯冰紅茶」特價99元（原價125元）◾️月亮薯條「+11元多一件」！2份特價76元（原價130元）◾️焙茶金萱珍珠米派「+11元多一件」！2個特價66元（原價110元）◾️「焙香鐵觀音奶茶／焙香鐵觀音拿鐵咖啡」同品項第二杯半價◾️指定飲品同品項加10元多一杯！大杯摩斯咖啡、限定門市的大杯精選咖啡、摩斯經典奶茶及紅心芭樂咖啡◾️購買任一早餐套餐，加價5元升級為中杯摩斯咖啡，限定門市加價15元升級為中杯精選咖啡；加價20元升等為「焙香鐵觀音奶茶」；或加價25元品味「焙香鐵觀音拿鐵咖啡」。雙11購物節頂呱呱今11月11日最後一天，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、外送平台及勇敢點（線上點餐）推出狂歡優惠：◾️「原味8塊狂歡桶」特價359元：原味炸雞4塊＋原味雞腿4隻（原味炸雞部位恕不指定）◾️「辣味8塊狂歡桶」特價419元：辣味炸雞4塊＋辣味雞翅4隻◾️銅板價無限量加購：活動期間內，凡購買任一狂歡桶，即可享「辣味雞翅」加購價39元（原價59元）、「辣味炸雞」加購價59元（原價79元）。加購數量無上限。雙11拿坡里開吃「雞會難得」優惠活動：即日起至11月12日，內用或外帶都可享，拿坡里「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」特價209元（原價520元）。提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。繼光香香雞雙11購物節回饋，即日起至11月25日限時優惠：◾️成為官方LINE好友，即可獲得「可樂餅兌換券」，憑券至指定門市可免費兌換。◾️於全台指定18家合作百貨商場內，憑當日單筆消費滿111元的發票或明細，即可至該商場內的繼光香香雞門市免費兌換。提醒大家，可樂餅送完為止，乙張發票或明細可兌換乙份，不可累贈或重複兌換，數量有限，送完為止。18家指定百貨商場：誠品生活南西、京站時尚廣場、CITYLINK 松山壹號店、iFG遠雄廣場汐止店、Mega City 板橋大遠百、宏匯廣場、比漾廣場、桃園統領廣場、桃園新光影城、LaLaport 台中、新光三越台中中港店、TIGER CITY 購物中心、MITSUI OUTLETPARK 台中港、MITSUI OUTLET PARK 台南、南紡購物中心、SKM Park Outlets 高雄草衙、義享時尚廣場、夢時代購物中心。未提供可樂餅兌換：西門、忠孝、台北大巨蛋、新光 A8 專櫃、信義 ATT、統一時代台北店、板橋環球專櫃、府中店、北湖口服務區、桃機一航(外)、桃機二航(內)、文心秀泰專櫃、勤美誠品、南山新光、高雄漢神巨蛋專櫃、台南新天地(新光)、開封店、動物園店、桃園環球 A8、中山醫店、北港店。到店成功兌換可樂餅，當筆消費不限金額、不限品項通通加碼可享「9折優惠」。品牌還加碼再贈一張「原味雞排5元折價券」。提醒大家，折價券兌換期間為11月5日至12月16日，限下次消費使用。21Plus品牌日適逢雙11購物節！吃雞優惠一次看：◾️「21香草烤雞」特價369元（原價595元）◾️「21香草烤半雞」特價189元（原價320元）◾️「香草烤雞腿」特價89元（原價155元）◾️「香草烤雞腿 x 2」特價170元（原價310元）◾️「香脆炸雞桶（5入）」特價288元（原價445元）◾️「香脆炸雞 x 2」特價115元（原價178元）