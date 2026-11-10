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▲蔡明忠女兒蔡承融（如圖）是富邦文教基金會專案經理。（圖／翻攝自亞太堅韌研究基金會官網）

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蔡承翰：蔡明忠么子 出生前就被判定腦部發育不全

蔡承融：蔡明忠么女、未婚生女明年3月補辦婚宴

蔡承儒：蔡明興獨子、為孩子教育舉家移居美國

蔡承媛：蔡明興獨女、嫁給校友後丈夫進入富邦掌投資

▲蔡明興獨子蔡承儒（中）目前是富邦人壽副董事長。（圖／富邦人壽www.fubon.com）

▲富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道（左）目前擔任富邦金控副總經理、創新科技處處長，以及台北富邦銀行數位金融總處副總處長。（圖／資料照）

▲富邦金控董事長蔡明興掌上明珠蔡承媛（右）情定周佳歐，2016年9月在美國完婚，同年底在台北文華東方酒店舉辦歸寧宴。（圖／富邦金控提供）

富邦集團董事長蔡明忠的么女蔡承融昨（9）日被爆出未婚生女，據傳，直到孫女出生才逐漸釋懷。如今孩子已經滿月，蔡承融也預計在2027年3月6日與35歲未婚夫陳俊瑋補辦婚宴，男方過去曾在醫院工作，如今轉行當投資人，讓這位富邦「駙馬爺」的背景引起熱烈討論。其實富邦蔡家第三代共有6名成員，分別是蔡明忠的4名子女：蔡承道、蔡承穎、蔡承翰、蔡承融，以及弟弟蔡明興的2名子女：蔡承儒、蔡承媛，6人如今各有不同發展，有人進入集團準備接班、有人結婚生子，也有人為了孩子的教育搬到美國生活。《NOWNEWS今日新聞》整理富邦蔡家第三代6名成員的背景與近況，帶讀者一次了解這個豪門家族的下一代。蔡明忠長子蔡承道今年35歲，畢業於美國賓州大學華頓商學院，早已進入富邦集團接受接班訓練，歷練過銀行、證券、產險等業務，目前擔任富邦金控副總經理、創新科技處處長，以及台北富邦銀行數位金融總處副總處長，負責集團AI布局。感情方面，他與前台北市副市長吳秀光的女兒吳庭慧交往多年，2023年結婚，據《鏡週刊》報導，夫妻倆近日迎來兒子，與妹妹蔡承融幾乎同時升格新手爸媽，讓父親蔡明忠一次抱到兩個孫輩。蔡明忠長女蔡承穎作風低調，過去曾在香港、台灣媒體及富邦旗下企業歷練，也曾擔任富邦旅館董事。2020年10月10日，她與美籍韓僑馬辰宇在台北松菸文創園區舉行婚禮，2021年生下兒子，讓蔡明忠首次升格當阿公。蔡承穎婚後曾傳出赴美與友人共同創辦台灣茶品牌「逸蒔茶」，以販售台灣烏龍茶為主，至於目前是否仍參與品牌經營，尚未找到更新的公開資料。蔡承翰是蔡明忠與妻子陳藹玲的么子，也是家中4名子女中較少出現在媒體鏡頭前的成員。蔡明忠過去曾透露，蔡承翰在出生前就被判定腦部發育不全，是家中的慢飛天使，照顧兒子的過程也讓他學會對生命更加謙卑，所以相較於其他手足陸續進入企業、結婚生子，目前並無消息揭露蔡承翰最新生活或工作動向。而蔡承穎日前也曾在IG分享她與蔡承道、蔡承融與蔡承翰的合照，看得出來兄弟姐妹感情很好。蔡明忠么女蔡承融近日成為富邦蔡家最受關注的第三代成員，她與35歲陳俊瑋已迎來女兒，預計2027年3月6日在桃園大溪笠復威斯汀度假酒店補辦婚宴。陳俊瑋畢業於中山醫學大學醫學系，過去曾在醫院工作，目前已離開醫療體系，轉向個人投資事業發展。兩人其實早在2024年就曾一起出席蔡明忠獲頒台大名譽法學博士的場合，如今傳出先有後婚，蔡承融也與哥哥蔡承道同時迎接新生兒。蔡明忠與蔡明興兄弟共同掌舵富邦，而蔡明興獨子蔡承儒畢業於美國賓州大學華頓商學院，2015年與鄭舒秦結婚，育有1女2子。蔡明興是在2023年進入富邦金控董事會，並接任富邦人壽副董事長，原本是富邦集團第三代的重要接班人之一，但近年為了孩子的資優教育，舉家移居美國加州，讓外界開始猜測，富邦未來是不是要換人接班，尤其姊夫周佳歐近年受到蔡明興重用，負責富邦人壽投資業務，更讓外界關注接班動向。不過蔡明興已公開表態，仍希望由蔡承儒接班，甚至開玩笑表示由孫子接班也不錯。根據富邦金控官網資料，蔡承儒目前仍列名董事，並擔任富邦人壽副董事長。蔡明興獨女蔡承媛於2016年與校友周佳歐在美國紐約長島舉行婚禮，同年11月返台舉辦歸寧宴，2018年迎來女兒。周佳歐婚後並未立即進入富邦集團，直到2022年9月才加入富邦人壽，近年逐漸受到岳父重用，2025年接掌富邦人壽投資部門，負責海外及另類投資業務。相較於丈夫的事業動向頻繁受到關注，蔡承媛本人近年相當低調，尚無更多經可靠媒體證實的最新公開動態。