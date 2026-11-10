我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊近期主動向金州勇士隊拋出交易橄欖枝，提議送出主力中鋒特納（Myles Turner）以接手「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的合約，但公鹿卻獅子大開口要求勇士倒貼選秀權，遭到勇士球團拒絕。根據ESPN資深名記溫霍斯特（Brian Windhorst）披露，波爾辛吉斯的合約如今能作為價值高達2500萬美元的巨大操作籌碼，交易行情水漲船高；反觀開季狀態斷崖式暴跌的特納已淪為公鹿甩不掉的燙手山芋，公鹿妄想藉此向勇士索討選秀資產的算盤徹底落空。雖然波爾辛吉斯自今年2月從老鷹轉戰灣區後，因頻繁傷病困擾與手感起伏（上季出賽15場外線命中率僅31.1%）未能發揮預期效益，勇士也持續評估送走他的可能性；然而溫霍斯特指出，波爾辛吉斯這份高額合約在薪資規則下，等同於一份價值2500萬美元的頂級配平資產，能讓勇士在未來的球員引進與重磅交易中保有極大操作彈性。正因握有極具吸引力的到期合約與薪資配平價值，勇士在市場上握有絕對主導權。根據知名記者席格爾（Brett Siegel）所報導的公鹿報價——公鹿願意送出特納吃下波爾辛吉斯，卻額外要求勇士打包附送未來的選秀權作為補償——勇士管理層評估後毫不猶豫直接打槍，完全沒有推進談判的興趣。公鹿之所以急於兜售特納，關鍵在於這名明星中鋒本季令人大失所望的進攻崩跌。開季至今出賽10場，特納在場均出賽27.1分鐘內，僅繳出7.1分、5.7籃板與2.8助攻的慘淡成績單，三分球命中率更是跌至生涯菜鳥年以來最差的26.7%；儘管特納在防守端場均仍能送出2.5次阻攻維持護框威脅，但他在進攻端嚴重的便秘表現與投射失靈，已成為公鹿開季戰績陷入泥淖的最大隱患。在昔日溜馬時期的進攻威脅蕩然無存後，特納的高額合約實質上已帶有負資產與毒藥合約的意味。美媒分析直言，兩隊雖然都在兜售未達預期的長人，但公鹿在特納身價跌至谷底之際，竟然還企圖從勇士手中敲詐寶貴的選秀籤，顯然錯估了市場形勢；坐擁波爾辛吉斯2500萬美元合約價值的勇士，完全有本錢等待更優質的補強標的，絕不會輕易接盤狀態雪崩的特納。