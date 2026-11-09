輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳「承認外遇」震撼全球！黃仁勳11月8日向員工發出內部信，開頭就坦承自己「對妻子不忠」，並向妻子、孩子、員工、董事會及股東道歉。由於這起婚外情與近期延燒的中國女間諜疑雲交疊，讓「黃仁勳外遇對象、黃樂、黃仁勳老婆、輝達股票」都迅速成為熱搜，以下整理黃仁勳外遇事件、與妻子Lori婚姻、黃樂背景、八字星座等熱門問題一次看。
黃仁勳內部信承認外遇！喊話妻子小孩：我愛你們
黃仁勳18日在給輝達員工的內部信中，直接承認「對妻子不忠」，並向妻子、孩子喊話「我愛你們」，信中提到：「To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust. 」（中文翻譯：給我的妻子和家人：我愛你們。我知道一句道歉無法挽回我所做的一切。我希望我們的家庭能夠慢慢療癒，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。 ）
黃仁勳在內部信表示，自己的行為傷害妻子與孩子，並強調沒有任何藉口，同時希望未來能重新贏回家人的信任。他也提到，自己會全力配合輝達董事會針對近期國安疑慮展開的獨立調查。
黃仁勳、黃樂吃「三六食府」搭肩親臉頰！間諜案始末速懂
黃仁勳首度承認婚外情、道歉止血，恐與先前延燒的「黃仁勳間諜案」有關，黃仁勳被報導與新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂關係密切，兩人2025年還一同前往黃仁勳愛店「三六食府」用餐，黃樂也被直擊「社交禮儀」親吻黃仁勳臉頰。
美國情報機構懷疑黃樂被中國吸收，長期接近黃仁勳蒐集輝達情報；新加坡資料中心業者Megaspeed主要業務是在東南亞採購高階AI晶片，建造資料中心、提供企業AI運算能力 ，因此美方也關注Megaspeed是否涉及將受出口管制的輝達AI晶片轉往中國。
輝達董事會目前已成立獨立委員會並聘請外部法律顧問調查，輝達也指出目前沒有理由相信國安或公司機密已遭洩露。
黃仁勳外遇對象是誰？黃樂背景、年齡受高度關注
雖然黃仁勳在內部信中，並未直接表明外遇對象就是黃樂，不過《金融時報》在日前透露，美國官員備忘錄中指黃樂與黃仁勳有過親密關係，因此各界都將黃仁勳外遇對象指向黃樂。
黃樂是中國公民，背景經歷相當神祕，確切年齡未對外公開， 根據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」資料，黃樂自稱擁有4年媒體工作經歷，曾任湖南衛視及央視記者，後離開媒體圈轉戰金融業。不過她的履歷也受到質疑，湖南衛視主管受訪時表示從未聽過黃樂，在湖南衛視及央視官方網站也未找到她任職的相關資料。
黃仁勳妻子是誰？兩人結婚多久、老婆幾歲？
黃仁勳的妻子是Lori Huang，比1963年出生的黃仁勳大兩歲，Lori現年約65歲，兩人在俄勒岡州立大學求學期間認識，從大學時期開始交往，1985年結婚，至今婚姻已超過40年。
黃仁勳老婆Lori長年低調，兩人育有一子一女，長女黃敏珊現為輝達資深總監，兒子黃勝斌則是輝達機器人產品線經理。在黃仁勳內部信發出之前，黃敏珊昨（8）日就以「家庭因素」為由，突無預警取消訪韓行程。
黃仁勳八字、星座是什麼？三柱命盤曝光、水瓶座獨立創新
「黃仁勳八字」也在事件爆發後受到關注，黃仁勳出生於1963年2月17日，由於確切出生時辰未公開，無法完整排出四柱八字，只能分析年月日三柱：癸卯年、甲寅月、辛卯日。
從傳統命理角度來看，黃仁勳的日主為「辛金」，生於寅月，命盤中的木元素相對突出，財星較旺，具有強烈的目標感、資源整合能力與對事業成果的追求。
生日2月17日的黃仁勳是水瓶座，特質是重視創新、獨立、前瞻性思考、不喜歡受到傳統限制，黃仁勳長年帶領輝達押注GPU、AI與加速運算，具有強烈的創新思維與個人風格，能展現親和幽默的一面，在工作上又有鮮明的要求與領導風範，都相當符合水瓶座的性格描述。
🟡黃仁勳（Jensen Huang）小檔案
生日：1963年2月17日（63歲）
出生地：台灣台南
星座：水瓶座
現職：NVIDIA創辦人暨執行長
婚姻：妻子Lori Huang，育有1子1女
重要成就：帶領NVIDIA從GPU公司轉型為AI晶片龍頭
近期事件：承認對妻子不忠，NVIDIA董事會啟動獨立調查
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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黃仁勳18日在給輝達員工的內部信中，直接承認「對妻子不忠」，並向妻子、孩子喊話「我愛你們」，信中提到：「To my wife and family: I love you. I know an apology cannot undo what I have done. I hope our family will heal and that, over time, I can earn back your trust. 」（中文翻譯：給我的妻子和家人：我愛你們。我知道一句道歉無法挽回我所做的一切。我希望我們的家庭能夠慢慢療癒，也希望隨著時間過去，我能重新贏回你們的信任。 ）
黃仁勳在內部信表示，自己的行為傷害妻子與孩子，並強調沒有任何藉口，同時希望未來能重新贏回家人的信任。他也提到，自己會全力配合輝達董事會針對近期國安疑慮展開的獨立調查。
黃仁勳首度承認婚外情、道歉止血，恐與先前延燒的「黃仁勳間諜案」有關，黃仁勳被報導與新加坡資料中心業者Megaspeed前高階主管黃樂關係密切，兩人2025年還一同前往黃仁勳愛店「三六食府」用餐，黃樂也被直擊「社交禮儀」親吻黃仁勳臉頰。
美國情報機構懷疑黃樂被中國吸收，長期接近黃仁勳蒐集輝達情報；新加坡資料中心業者Megaspeed主要業務是在東南亞採購高階AI晶片，建造資料中心、提供企業AI運算能力 ，因此美方也關注Megaspeed是否涉及將受出口管制的輝達AI晶片轉往中國。
輝達董事會目前已成立獨立委員會並聘請外部法律顧問調查，輝達也指出目前沒有理由相信國安或公司機密已遭洩露。
雖然黃仁勳在內部信中，並未直接表明外遇對象就是黃樂，不過《金融時報》在日前透露，美國官員備忘錄中指黃樂與黃仁勳有過親密關係，因此各界都將黃仁勳外遇對象指向黃樂。
黃樂是中國公民，背景經歷相當神祕，確切年齡未對外公開， 根據《紐約郵報》及中國私募基金資料庫「私募排排網」資料，黃樂自稱擁有4年媒體工作經歷，曾任湖南衛視及央視記者，後離開媒體圈轉戰金融業。不過她的履歷也受到質疑，湖南衛視主管受訪時表示從未聽過黃樂，在湖南衛視及央視官方網站也未找到她任職的相關資料。
黃仁勳的妻子是Lori Huang，比1963年出生的黃仁勳大兩歲，Lori現年約65歲，兩人在俄勒岡州立大學求學期間認識，從大學時期開始交往，1985年結婚，至今婚姻已超過40年。
黃仁勳老婆Lori長年低調，兩人育有一子一女，長女黃敏珊現為輝達資深總監，兒子黃勝斌則是輝達機器人產品線經理。在黃仁勳內部信發出之前，黃敏珊昨（8）日就以「家庭因素」為由，突無預警取消訪韓行程。
「黃仁勳八字」也在事件爆發後受到關注，黃仁勳出生於1963年2月17日，由於確切出生時辰未公開，無法完整排出四柱八字，只能分析年月日三柱：癸卯年、甲寅月、辛卯日。
從傳統命理角度來看，黃仁勳的日主為「辛金」，生於寅月，命盤中的木元素相對突出，財星較旺，具有強烈的目標感、資源整合能力與對事業成果的追求。
生日2月17日的黃仁勳是水瓶座，特質是重視創新、獨立、前瞻性思考、不喜歡受到傳統限制，黃仁勳長年帶領輝達押注GPU、AI與加速運算，具有強烈的創新思維與個人風格，能展現親和幽默的一面，在工作上又有鮮明的要求與領導風範，都相當符合水瓶座的性格描述。
生日：1963年2月17日（63歲）
出生地：台灣台南
星座：水瓶座
現職：NVIDIA創辦人暨執行長
婚姻：妻子Lori Huang，育有1子1女
重要成就：帶領NVIDIA從GPU公司轉型為AI晶片龍頭
近期事件：承認對妻子不忠，NVIDIA董事會啟動獨立調查
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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