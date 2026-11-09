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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近日捲入中國情報間諜疑雲，有分析認為，背後可能不只是美國的國安調查，不排除還牽涉川普政府內部，對於中國政策的路線之爭。美國資深科技記者福特（John Fortt）指出，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）據稱曾監督相關情報備忘錄的撰寫。福特還進一步質疑，相關情報連環爆的時間點，相當耐人尋味。根據《紐約時報》報導，美國情報單位懷疑，曾任新加坡企業Megaspeed高階主管的黃樂（Alice Huang），可能與中國情報機構有關，並透過跟黃仁勳建立親密關係，蒐集輝達相關資訊，甚至影響美國對中國的AI晶片出口政策。《CNBC》資深科技記者福特在社群平台X發文，透露身為「對中強硬派」的美國國務卿盧比歐，曾監督這份情報備忘錄的撰寫。福特還特別指出，報導中有一項細節值得注意，即川普政府內部也有一些人，曾擔心黃仁勳對總統AI政策的影響力，尤其是川普傾向採取相對寬鬆的AI監管方向。黃仁勳近年多次主張，美國應維持輝達在中國市場的競爭力，避免因為限制晶片出口，反而讓中國本土晶片業者，取得更多發展空間。他也曾親自向川普政府遊說，希望放寬部分AI晶片出口限制。相較之下，盧比歐等對中強硬派，則更重視先進AI技術可能帶來的國安風險，主張應防止中國取得關鍵晶片及技術。福特分析，若對中強硬派在川普訪中前，就推動相關情報備忘錄，並將內容提供給政府高層，那當時他們試圖讓川普與黃仁勳保持距離的努力，似乎並沒有成功，因為川普原先並沒有將黃仁勳列入訪中企業領袖名單，後來又邀請他同行。如今，相關情報接連曝光，也讓外界開始關注，這場風波是否與美國政府內部的對中政策角力有關。除了備忘錄內容，福特也將焦點放在「消息曝光」的時間安排，是在川普即將再次與中國領導人會晤之前。他指出，相關報導第一波曝光後，新聞熱度很快就被美國期中選舉取代；接著，涉及黃仁勳私人關係等更具爭議性的內容，則在週末被踢爆；而盧比歐監督撰寫情報備忘錄的細節，則選在星期日披露，正好成為新一週的新聞焦點。對此，福特提出帶有諷刺意味的觀察，認為那些之前在川普政府內部，未能成功削弱黃仁勳影響力的對中強硬派，如今恰好因為相關消息曝光，而處於有利位置。不過，福特的評論屬於對事件時序、政治背景的分析，目前並無證據證明，盧比歐或其他美國政府官員，有刻意安排媒體披露情報，或有組織的操控消息曝光時間。隨著美國國會議員要求黃仁勳說明相關事件，輝達董事會也已啟動獨立調查，這場風波已從企業高層的私生活，延伸到美國國家安全、對中科技政策。黃仁勳是否受到外國情報行動影響，這點仍有待調查，但事件也凸顯出，美國在維護科技產業競爭力vs.限制中國取得先進AI技術之間，持續面臨政策拉鋸。