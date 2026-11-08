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2027普發一萬什麼時候領？最新進度與入帳時間

2027普發一萬現金，確切的發放時間，仍需以政府最終正式公告為準。

ATM、郵局領現時程表曝！5大發放方式一覽

登記入帳：

ATM領現：

郵局領現：

直接入帳：

造冊發放：

▲財政部公布普發現金 1 萬元領取時程圖卡，若預算順利通過，最快 1 月下旬農曆春節前首批撥款。（圖／財政部提供）

普發現金領取資格！含新生兒等6類適用對象

2027普發一萬預計時程表

預計時間點 各項目事由 2027/1/5前 立法院完成總預算三讀通過 2027/1/20前 總統公布總預算、開放線上登記 2027/1/25起 登記入帳 2027/1/26起 首批款項入帳 2027/2/15起 ATM領取現金 2027/2/22起 郵局臨櫃領現 2027/8/31止 一般民眾領取截止 2028/1/31止 新生兒領取截止

普發一萬ATM領現！增至17家金融機構開放

▲財政部說明普發現金領取資格與方式，將參考兩次普發現金經驗，規劃一般民眾領取期間約6個月。（圖／財政部提供）

普發一萬防詐騙！重大提醒

2027年農曆春節前夕，全台民眾有望迎來「普發一萬元現金」的新年紅包。行政院長卓榮泰日前宣布，只要116年度中央政府總預算案於2027年1月5日前順利完成立法院三讀，全民普發現金最快將於1月26日入帳。《NOWNEWS今日新聞》整理5大領取方式，領取資格不設排富限制，最新進度、ATM與郵局領現時間表一次掌握。總統賴清德今年8月宣布增列歲出2357億元，由中央政府2027年全民普發現金10000元，實現「AI紅利，全民共享」。大家都關心明年普發一萬什麼時候領？為讓全國民眾能順利且分流領取，財政部與行政院初步規劃5大領取方式與時程：◾️預計自起開放線上預登記。前5日將採身分證／居留證字號尾數進行分流，最快成為首批入帳對象。辦理需備齊身分證號、金融機構帳號及健保卡號（未滿13歲可由父母代領）。◾️預計起開放。民眾可至全台17家指定金融機構或貼有識別貼紙的ATM，插入提款卡並輸入身分證號與健保卡號即可領現。◾️預計起開放。需攜帶具照片之健保卡（無照片者須加附身分證正本）至郵局臨櫃辦理，首週預計採身分證尾數單雙號分流。◾️免申請，款項將由系統自動比對並匯入既有撥款帳戶。適用對象包含已領有身障生活補助、老農津貼、勞保年金等特定弱勢與社會福利用戶。◾️針對無ATM與郵局之偏遠鄉鎮，由當地警察局或公所協助造冊現場發放；矯正機關收容人則由機關統一造冊。本次普發1萬元現金「不設排富門檻」，符合以下資格者皆可領取：◾️國內現有戶籍國民。◾️取得居留許可的無戶籍國民。◾️取得永久居留許可（APRC）的外國人。◾️陸港澳及外國人為我國國民配偶，且已取得居留許可者。◾️各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍之眷屬。◾️預計納入2027年12月31日前在國內出生之新生兒。◾️：立法院完成總預算三讀通過◾️：總統公布總預算、開放線上登記◾️：登記入帳作業◾️：首批款項入帳◾️：開放ATM領取現金（17家金融機構參與）◾️：開放郵局臨櫃領現◾️：一般民眾領取截止◾️：新生兒領取截止根據財政部提出規劃，2027年普發一萬ATM領現合作金融機構合計達17家，預計新增上海商業儲蓄銀行，並涵蓋8家公股銀行，包含：中國信託、國泰世華、台新、台北富邦、玉山、永豐、元大等民營銀行與郵局。提醒大家，普發現金合作金融機構的ATM，可能不代表所有機台都有提供領現服務。屆時實際可領取地點、操作方式與所需資料，仍須待正式公告為準。目前總預算案尚未三讀，政府呼籲現階段不需要提供任何身分證字號或銀行帳號，也沒有任何「預先登記」程序。政府絕對不會主動發送簡訊或Email通知領錢，更不會打電話要求民眾至ATM操作轉帳。過去上一輪使用的專案網站（10000.gov.tw）已於2026年5月下架，若民眾收到可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線求證，避免個人資料外洩與財物損失。