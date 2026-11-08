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▲陳鴻（左）也很後悔自己當初為何失去理性，輕易被騙。（圖／翻攝自YouTube＠醍醐WAY）

有「亞洲美食天王」封號的62歲男星陳鴻過去靠料理節目《阿鴻上菜》走紅，外型帥氣，早期經常被稱呼是「師奶殺手」，但螢幕前光鮮亮麗的背後，陳鴻其實曾遭詐騙2千萬。他說對方當時以一支興櫃股票誆騙他投錢，害他血本無歸，陳鴻因此氣到在網路節目上公開喊話這個詐騙犯「郭XX小姐」，稱有多人受害，她身上背負6條人命，如果覺得自己有說錯，有種就回台灣告他。陳鴻近日登上網路節目《防詐特攻隊》分享自己被詐騙的過程，他說對方原本是他信任的人，他以為兩人是好友，某天不小心透露自己幫媽媽換電梯房的消息，結果對方知道後，就說他有一支興櫃股票要上市，以高額獲利來騙陳鴻把房子拿去貸款，再把錢轉成美金匯到香港。陳鴻說自己當時就是太信任她，也有部分原因是財迷心竅，居然沒有查證，就真的把錢匯出去，結果錢馬上又被轉到其他島嶼，就再也追不回來。這讓陳鴻悔不當初：「他更氣到公開喊話這名詐騙犯：「」陳鴻透露這個詐騙犯到現在還在中國繼續行騙，但因為在台灣已被通緝，所以不敢返台。而此事過後，陳鴻很感謝身邊親友的鼓勵與安慰，大家都告訴他「錢再賺就有」，讓他重新振作起來，加上爸爸的金援，陳鴻才能用4年時間走出谷底。他最後也告誡大家：「