我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2026立冬是哪一天？立冬由來是什麼？

🟡11/7立冬要幹嘛？立冬習俗有什麼？要拜拜、吃湯圓嗎？

▲立冬雖然不是普遍性祭拜日，但在過去農業社會，部分家庭為了感謝祖先保佑、祈求家人身體健康，會準備豐盛的菜餚拜祖。（圖／記者李政龍攝）

🟡立冬進補吃什麼？開運食物一次看

▲今天11月7日是立冬，古代認為立冬時寒氣重，身體容易不適，因此要補冬，建議可以吃薑母鴨等補氣血。（圖／記者葉盛耀攝）

🟡立冬禁忌有什麼？7大禁忌整理：今天別穿黑色衣服

▲立冬應調整作息、避免熬夜，保持充足睡眠來養精蓄銳。（圖／取自photoAC）

🟡2026立冬開運攻略！橘子皮分9片、穿暖色衣服翻身改運

立冬開運法第1招：吃橘子、橘子皮分9片

立冬開運法第2招：適量進補

立冬開運法第3招：暖色衣物穿搭

立冬開運法第4招：住處擺暖色燈光

立冬開運法第5招：保持充足睡眠

立冬開運法第6招：走出戶外感受暖陽

立冬開運法第7招：與朋友相聚

▲冬天是吃橘子的季節，「橘」近「吉」的諧音，討個吉祥的好彩頭，可以在家放一盤新鮮橘子，等家人回來一起吃。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2026年立冬於今（7）日17時52分交節氣，立冬象徵冬天開始，根據命理專家柯柏成、楊登嵙、小孟老師表示，《NOWNEWS》整理立冬要幹嘛、吃什麼、要不要拜拜，以及立冬習俗、禁忌、開運法等，讓讀者快了解立冬是什麼。2026年立冬落在國曆今天 11月7日，並在下午17時52分交節氣，立冬是二十四節氣中的第十九個節，太陽在黃道上運行至225度即為立冬，其與立春、立夏、立秋合稱為「四立」，在古代都是象徵四季更替的重要日子，而立冬象徵冬天開始，「立」有開始之意，「冬」代表終止與寒冷。此時秋季作物皆已收成完畢，萬物開始進入休眠與修養生息的狀態。俗話說「立冬補冬，補嘴空」。古人認為辛苦工作了一整年，體力在換季時消耗殆盡，加上天氣轉冷，因此要在這一天犒賞家人、大快朵頤，順便儲存熱量來抵禦寒冬，在現代多數人會來碗麻油雞、薑母鴨或四神湯溫暖身體。命理專家柯柏成表示，在台灣習俗中，立冬並非普遍性的祭拜日，但在過去農業社會，部分家庭為了感謝祖先保佑、祈求家人冬季身體健康，會準備豐盛的菜餚或補品「拜祖先」；不過現代社會，更多人會以「補冬」聚餐代替正式祭拜，拜拜與否依習慣決定。根據命理專家小孟老師表示，立冬如祭拜感謝祖先一年幫忙後，可以吃湯圓，代表家家團圓。古人認為立冬寒氣重身體容易不適因此要補冬，建議喝羊肉爐或薑母鴨來補氣血。古人流行在立冬吃餃子，因為立冬為秋冬交替的節日，因此「交」替就成為「餃」，故用餃替吃餃子就代表節日交替。古人擔心喝補氣湯與食物會上火，因此開始以吃甘蔗來替代進補，然而冬天也是一年最後節氣，選在立冬吃甘蔗也有倒吃甘蔗的意謂。在福建、潮汕一帶也有「立冬食蔗齒不痛」的說法。古人立冬能吃蔥能讓身體散發體汗，使體內的陰氣能隨著汗液排出。立冬當天千萬別穿黑色等暗色系衣物，以免水氣過重相剋立冬清晨氣溫低、寒意重，長輩或年紀大的人太早出門，容易因血管收縮引發不適。立冬為極寒日，若喝過燙或過多的熱水，容易造成體內陰陽磁場不平衡。洗澡時間過長容易導致毛孔擴張、體內陽氣下降，進而影響骨頭與皮膚健康。立冬氣溫驟降，過度激烈的運動容易造成心血管與血壓負擔。巨蟹座、獅子座、處女座身體虛弱者，在立冬前後要特別留意舊疾或隱性病痛復發。順應節氣調整作息、避免熬夜，保持充足睡眠來養精蓄銳。冬天是吃橘子的季節，民間常取「橘」近「吉」的諧音，討個吉祥的好彩頭， 立冬當天可以在家放一盤新鮮橘子，等家人回來一起吃。橘子要挑完整、沒有碰傷腐壞的，擺放處保持乾淨；也有人將橘皮分成九片，放在家中取吉的做法，因「九」在傳統數理中屬陽數，也常被賦予長久的吉意。不過該開運法目前沒有可靠古籍依據，可視為現代民俗的小儀式。立冬有「補冬」的習俗，羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等，但冬季不宜過量進補，也要搭配新鮮蔬菜，選擇富含維生素、易於消化的食物，讓身體好好迎接冬天。冬季可運用屬火的暖色系，例如紅色、粉紅色、紫色、橘紅色。穿著鮮艷、亮麗且舒適的衣物，讓自己心情也亮起來!同時注意防寒保暖。從燈光與家飾開始調整，選擇柔和、明亮的暖色燈光，讓家呈現溫暖舒適的氛圍。沙發或椅子也能加上暖色，讓居家感覺煥然一新。順應冬藏，給身體休息的時間，傳統冬季養生主張「早睡晚起，日出而作」，重視休養與蓄積精神。日常可配合工作與生活安排，維持規律作息、保證充足睡眠。適當活動，別整天待在室內，安排適當的戶外活動，散散步、感受陽光，也讓身體動起來。依天氣與體力調整活動，出門也別忘了保暖。冬天也別都窩在家，適時和朋友聚會、聊天，讓心事有機會說出口。透過陪伴與分享，減少孤單、寂寞的感受，照顧身體，也照顧自己的心情。