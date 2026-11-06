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▲許允樂（左）與張兆志（右）因對生小孩一事沒共識而選擇離婚。（圖／翻攝自許允樂的老兵魂 臉書）





許允樂過去曾和男星張兆志（George）交往多年，並在2017年結婚，但因許允樂夢想當媽，張兆志卻選擇結紮不願生小孩，兩人對未來憧憬不同，最終在2023年選擇和平離婚。張兆志曾坦言，一直到分開時都還愛著對方，如今看到許允樂再婚李玉璽，張兆志過去與許允樂交往、結婚期間愛得相當高調，兩人都不時會在社群發文放閃，但2023年12月時，他們卻無預警公開離婚的消息，許允樂在社群寫下長文，表示這段在一起10年的旅程她過得很開心，張兆志一直都非常照顧她，但這10年來，彼此中間始終有跨越不去的鴻溝，因為她很想要生小孩當媽，張兆志卻不願意，所以二人最終選擇和平分開。許允樂當時感性地說：「到了女人年齡上的生育限制這個關口上，我們的藍圖依舊沒有為了自己以外的人改變，試想5年後，要是妥協的是我，我鐵定會因此而產生埋怨，要是妥協的是先生，也會產生怨懟而逃走吧，要是到時候誰都無法真實的快樂，那不管是誰妥協誰，肯定沒必要。」而兩人離婚後，許允樂在2024年與李玉璽因共同參與舞台劇《婚內失戀》相識，火速就墜入愛河。許允樂去年12月17日也大方對外公布再婚喜訊，當天張兆志同樣有看到新聞，他隨即在臉書以紅底背景發文，隔空送上祝福：「該篇貼文吸引3.4萬人按讚，雖然當時有一派網友認為，張兆志不該發文打擾，但也有許多粉絲誇讚張兆志很有風度，甚至被逼哭：「喬治哥真的是個很棒的人！願你也在前往理想未來的路上」、「這才是愛情最美的模樣」、「短短的一句祝福卻好想哭！她很幸福，你也會幸福」、「最後的疼愛是手放開」。離婚許允樂後，張兆志目前維持單身，沒有戀愛消息傳出；昨日許允樂公布懷孕的喜訊時，張兆志沒有再發文。而他近期依舊從事主持工作，私下還熱愛打羽毛球，幾乎天天去球場報到。