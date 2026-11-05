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國防醫學大學爆出性侵醜聞，有陳情人A女指出，一位林姓軍醫2016就讀國防醫學院（尚未改制前）時，性侵同系女同學，事後校方性平會認定性侵害成立，但當事人已經畢業，結果只被校方「兩大過」，當事人今（5）將召開記者會，要求開除學籍、並依法追究不得擔任醫師處置。國防部長顧立雄證實此事，表示被申訴人已經暫停醫師職務，相關陳情內容會再進一步了解。陳情人指出，她2016年在明確表示「我不要」，以雙手阻擋情況下，仍遭同學強迫發生性行為，同年12月，又到女生宿舍門口堵她，把她反鎖在空教室，要求她發生性關係才肯離開，甚至掐住脖子、將她壓在車窗上、把她抓起來摔到地上，2017年2月又在社辦再次強迫發生性行為，他曾推他、咬他、以手臂抵住頸部，「我哭著求他不要，他卻說：『那麼濕你怎麼可能是不要』」。陳情人更說，2018年向心輔室反映性侵，但因害怕、尚未準備好暫不開案。校方未安排分班等保護措施，仍在實驗課、體育課、解剖課等課程接觸對方，校方稱有提供課程錄影讓他自行學習，但這本來就是全體學生可使用的資源。陳情人說，2021年他再次明確提出啟動性平調查，卻被王姓心輔官以沒有驗傷、證據理由阻擋，直到2024年，校方性平程序認定性侵成立，但行為人僅被記2大過和要求接受性別教育課程，她要求國防部和校方回答，性侵成立，為何仍讓他留在國軍體系？又是否將相關認定送交醫師主管機關處理？陳情人說，她具體要求開除學籍，不接受僅以兩大過作為最終交代、追究醫師資格跟職業責任，不能只讓她離開軍職；全面追究校方和相關長官責任；實質查核部長信箱回覆，逐項說明並更正，訂出明確期限，提供可追究的書面結果。顧立雄今對此回應，司法程序已經起訴、在進行當中。被申訴人已經被暫停醫師職務，相關陳情內容，會再進一步了解與處理。