中央氣象署表示，近期台灣受東北季風交替影響，天氣變化顯著，今（5）日午後起東北季風又增強，北部及東半部降雨機率增加，明（6）日東半部要注意大雨。下周一（11月9日）將有另一波更強東北季風接力，北台灣低溫預計一路下探至19度。此外關島附近於本周末可能有熱帶系統形成，路徑北轉機率較大。
今天天氣：東北季風午後增強 水氣增多
11月5日今天的天氣，上半天各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫雨，下午開始東北季風增強，迎風面雲量逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北地區轉為有局部短暫雨的天氣，台東及恆春半島仍有零星降雨，桃園以南為多雲到晴。
溫度方面，白天還是舒適到有些悶熱，北部及東半部高溫約28、29度，中南部在30至32度，早晚偏涼，各地低溫約21至24度，早出晚歸請適時增添衣物避免著涼。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風轉東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，西半部風速較弱，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：桃園以北局部雨 宜蘭注意大雨
11月6日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：下周更強東北季風 新颱風恐生成
氣象署提到，周日東北季風短暫減弱，北台灣高溫回升至27度，僅東半部及大台北有零星降雨，到了下周一與下周二，更強的東北季風接力增強，北部及東部轉為局部短暫雨天氣。北台灣低溫將一路下探至19至20度，白天高溫僅約22度，轉為明顯濕涼天氣，花東及中南部受影響相對較小。
關島附近海域於本周末將有新的熱帶系統形成發展，預估下周受強勁東北季風增強影響，該系統移動路徑以北轉遠離的機率較大，由於近期兩波東北季風接力且有熱帶系統發展，天氣變化較為快速，建議民眾定時關注最新預報資訊，適時調整穿著與出遊行程。
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11月5日今天的天氣，上半天各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫雨，下午開始東北季風增強，迎風面雲量逐漸增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北地區轉為有局部短暫雨的天氣，台東及恆春半島仍有零星降雨，桃園以南為多雲到晴。
溫度方面，白天還是舒適到有些悶熱，北部及東半部高溫約28、29度，中南部在30至32度，早晚偏涼，各地低溫約21至24度，早出晚歸請適時增添衣物避免著涼。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、馬祖、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，環境風場為偏東風轉東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，西半部風速較弱，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：桃園以北局部雨 宜蘭注意大雨
11月6日明天的天氣，氣象署說明，東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，周日東北季風短暫減弱，北台灣高溫回升至27度，僅東半部及大台北有零星降雨，到了下周一與下周二，更強的東北季風接力增強，北部及東部轉為局部短暫雨天氣。北台灣低溫將一路下探至19至20度，白天高溫僅約22度，轉為明顯濕涼天氣，花東及中南部受影響相對較小。
關島附近海域於本周末將有新的熱帶系統形成發展，預估下周受強勁東北季風增強影響，該系統移動路徑以北轉遠離的機率較大，由於近期兩波東北季風接力且有熱帶系統發展，天氣變化較為快速，建議民眾定時關注最新預報資訊，適時調整穿著與出遊行程。