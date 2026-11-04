買LINE貼圖的最佳時機到了！LINE今（4）日宣布「快閃掃貨節」開跑， 11月4日至11月9日限時6天，多達29組貼圖、表情貼全面下殺1.3折，通通只要15代幣，相當於新台幣9元，堪稱年度最大折扣，等於原先要價85元的官方貼圖、表情貼，限時9元比茶葉蛋還便宜，且下載後能永久使用。
LINE貼圖1.3折活動資訊
活動時間：2026年11月4日至11月9日
優惠內容：29組人氣貼圖、表情貼限時1.3折
優惠價格：每組15枚LINE代幣（約新台幣9元）
熱門角色：卡娜赫拉、好想兔、LINE FRIENDS等
活動連結：LINE「1.3折貼圖專區」點此購買
29組官方貼圖、表情貼下殺1.3折 只要9元
LINE免費貼圖只能用90天、180天，平時官方貼圖近百元又買不下手，那就不能錯過這波LINE貼圖限時優惠。LINE貼圖今（4）日起祭出掃貨價，至11月9日前，共29組官方貼圖、表情貼全面下殺1.3折，由原先120代幣（約新台幣85元）降至15代幣（約新台幣9元），就算29組全包也只要261元，購買後皆能永久使用。
9元貼圖人氣排行曝光！卡娜赫拉、好想兔入列
從目前銷售排行來看，官方貼圖前5名依序是卡娜赫拉、好想兔、LINE FRIENDS、變種吉娃娃、伸縮自如的雞與鴨，都是相當知名的高人氣IP。
表情貼最值得買！3款85元降至9元、能單獨發送超實用
最推薦入手則是表情貼，除了能搭配文字使用，也能單獨發送「變貼圖」，等於一圖多用。這次共3款官方表情貼從85元下殺至9元，包括反應過激的貓、辛卡米克屁貓、阿柴枸杞表情貼。
📌LINE「1.3折貼圖專區」共29組9元，點此購買
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活動時間：2026年11月4日至11月9日
優惠內容：29組人氣貼圖、表情貼限時1.3折
優惠價格：每組15枚LINE代幣（約新台幣9元）
熱門角色：卡娜赫拉、好想兔、LINE FRIENDS等
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從目前銷售排行來看，官方貼圖前5名依序是卡娜赫拉、好想兔、LINE FRIENDS、變種吉娃娃、伸縮自如的雞與鴨，都是相當知名的高人氣IP。
最推薦入手則是表情貼，除了能搭配文字使用，也能單獨發送「變貼圖」，等於一圖多用。這次共3款官方表情貼從85元下殺至9元，包括反應過激的貓、辛卡米克屁貓、阿柴枸杞表情貼。
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