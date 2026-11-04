中華郵政放大招！除了日前宣布要在11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，昨（3）日也公開寶可夢集郵商品，包括便利包拉鍊組、郵票珍藏組、存錢筒、郵差包、印章、便利箱折疊推車等，預計在11月20日發售，並在今（4）日上午8點30分，到11月16日晚上11點59分，於i集郵網路商城開放預購，訂單滿千元還贈送皮卡丘、伊布迷你便利箱1個。

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中華郵政×寶可夢集郵商品、售價
中華郵政×寶可夢集郵商品滿額贈品
中華郵政×寶可夢集郵商品相關資訊
中華郵政×寶可夢郵票發售資訊

中華郵政×寶可夢集郵商品、售價

本次中華郵政首次和日本知名IP寶可夢合作，推出一系列集郵商品，不確定預購貨量有多少，有興趣的訓練家們可以在11月4日上午8點30分搶先預購。

寶可夢便利包拉鏈袋組　280元／1組3款

▲寶可夢便利包拉鍊袋組採雙面設計，正面有寶可夢和郵局便利包，背面則是精靈球圖案，拉鍊上也有精靈球小細節。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲寶可夢便利包拉鍊袋組採雙面設計，正面有寶可夢和郵局便利包，背面則是精靈球圖案，拉鍊上也有精靈球小細節。（圖／翻攝自中華郵政官網）
寶可夢分類存錢筒　售價420元／個

▲寶可夢分類存錢筒只要投入零錢，錢幣會自動分類好。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲寶可夢分類存錢筒只要投入零錢，錢幣會自動分類好。（圖／翻攝自中華郵政官網）
寶可夢郵票珍藏組　售價420元／組

▲寶可夢郵票珍藏組內含寶可夢郵票全小張、貼紙4張、護票卡、卡片收納套，還有一個精靈球造型收納包。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲寶可夢郵票珍藏組內含寶可夢郵票全小張、貼紙4張、護票卡、卡片收納套，還有一個精靈球造型收納包。（圖／翻攝自中華郵政官網）
精靈球郵差包　450元／個

▲郵局有賣郵差包很合理！這次集郵商品也推出「寶可夢精靈球郵差包」。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲郵局有賣郵差包很合理！這次集郵商品也推出「寶可夢精靈球郵差包」。（圖／翻攝自中華郵政官網）
寶可夢明信片組（10入）　售價150元／組

▲明信片上有皮卡丘、卡比獸、耿鬼、皮皮等寶可夢，明信片附有封套。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲明信片上有皮卡丘、卡比獸、耿鬼、皮皮等寶可夢，明信片附有封套。（圖／翻攝自中華郵政官網）
寶可夢日期印章（皮卡丘款／伊布款）　售價250元／個

▲皮卡丘和伊布款的日期印章。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲皮卡丘和伊布款的日期印章。（圖／翻攝自中華郵政官網）
皮卡丘伊布便利箱折疊推車　售價980元／個

▲折疊推車在不使用的時候，可以折疊收納起來。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲折疊推車在不使用的時候，可以折疊收納起來。（圖／翻攝自中華郵政官網）
中華郵政×寶可夢集郵商品滿額贈品

民眾只要在11月4日上午8點30分，到11月16日晚上11點59分預購寶可夢集郵商品，每筆訂單滿1000元（不含運費），就送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，可累贈，數量有限，送完為止；另外，購買商品全套組，每組售價3200元，加贈皮卡丘購物袋1個，每筆訂單限購3組，限量500組。

▲訂單滿1000元就會贈送皮卡丘伊布迷你便利箱1個。（圖／翻攝自中華郵政官網）
▲訂單滿1000元就會贈送皮卡丘伊布迷你便利箱1個。（圖／翻攝自中華郵政官網）
中華郵政×寶可夢集郵商品相關資訊

預購時間：11月4日 8：30～11月16日 23：59

發售時間：11月20日

i集郵網路商城：https://stamp.post.gov.tw/post/stamp_mall/big/index.jsp

中華郵政×寶可夢郵票發售資訊

中華郵政日前也公布將在11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，以「寶可夢集換式卡牌遊戲」為設計主題，一次收錄超級噴火龍X ex、超級沙奈朵 ex、超級路卡利歐 ex、皮卡丘、耿鬼、卡比獸等10款圖樣，限量發行30萬張，每一小全張內含10枚郵票，每枚面值均為8元。

除了郵票之外，也會推出首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡，供訓練家們收藏。

▲ 寶可夢郵票小全張，以及首日封等集郵商品。（圖／中華郵政提供）
▲ 寶可夢郵票小全張，以及首日封等集郵商品。（圖／中華郵政提供）
預購時間：11月17日 8：30

預購網址：「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購，每筆訂單限購2張，及附帶發行品。

發行時間：11月20日

發行地點：各地郵局、世界郵展現場、郵政博物館及i集郵，每人限購2張。11月20日中華郵政特別設置3處臨時郵局，包括世界郵展現場、台中民權路郵局、新興郵局，以及6間寶可夢主題郵局（台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局），有興趣的訓練家可到現場捕捉寶可夢身影。

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...