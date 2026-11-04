中華郵政放大招！除了日前宣布要在11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，昨（3）日也公開寶可夢集郵商品，包括便利包拉鍊組、郵票珍藏組、存錢筒、郵差包、印章、便利箱折疊推車等，預計在11月20日發售，並在今（4）日上午8點30分，到11月16日晚上11點59分，於i集郵網路商城開放預購，訂單滿千元還贈送皮卡丘、伊布迷你便利箱1個。
本文重點
中華郵政×寶可夢集郵商品、售價
中華郵政×寶可夢集郵商品滿額贈品
中華郵政×寶可夢集郵商品相關資訊
中華郵政×寶可夢郵票發售資訊
中華郵政×寶可夢集郵商品、售價
本次中華郵政首次和日本知名IP寶可夢合作，推出一系列集郵商品，不確定預購貨量有多少，有興趣的訓練家們可以在11月4日上午8點30分搶先預購。
寶可夢便利包拉鏈袋組 280元／1組3款
寶可夢分類存錢筒 售價420元／個
寶可夢郵票珍藏組 售價420元／組
精靈球郵差包 450元／個
寶可夢明信片組（10入） 售價150元／組
寶可夢日期印章（皮卡丘款／伊布款） 售價250元／個
皮卡丘伊布便利箱折疊推車 售價980元／個
中華郵政×寶可夢集郵商品滿額贈品
民眾只要在11月4日上午8點30分，到11月16日晚上11點59分預購寶可夢集郵商品，每筆訂單滿1000元（不含運費），就送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，可累贈，數量有限，送完為止；另外，購買商品全套組，每組售價3200元，加贈皮卡丘購物袋1個，每筆訂單限購3組，限量500組。
中華郵政×寶可夢集郵商品相關資訊
預購時間：11月4日 8：30～11月16日 23：59
發售時間：11月20日
i集郵網路商城：https://stamp.post.gov.tw/post/stamp_mall/big/index.jsp
中華郵政×寶可夢郵票發售資訊
中華郵政日前也公布將在11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，以「寶可夢集換式卡牌遊戲」為設計主題，一次收錄超級噴火龍X ex、超級沙奈朵 ex、超級路卡利歐 ex、皮卡丘、耿鬼、卡比獸等10款圖樣，限量發行30萬張，每一小全張內含10枚郵票，每枚面值均為8元。
除了郵票之外，也會推出首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡，供訓練家們收藏。
預購時間：11月17日 8：30
預購網址：「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購，每筆訂單限購2張，及附帶發行品。
發行時間：11月20日
發行地點：各地郵局、世界郵展現場、郵政博物館及i集郵，每人限購2張。11月20日中華郵政特別設置3處臨時郵局，包括世界郵展現場、台中民權路郵局、新興郵局，以及6間寶可夢主題郵局（台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局），有興趣的訓練家可到現場捕捉寶可夢身影。
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中華郵政×寶可夢集郵商品、售價
中華郵政×寶可夢集郵商品滿額贈品
中華郵政×寶可夢集郵商品相關資訊
中華郵政×寶可夢郵票發售資訊
中華郵政×寶可夢集郵商品、售價
本次中華郵政首次和日本知名IP寶可夢合作，推出一系列集郵商品，不確定預購貨量有多少，有興趣的訓練家們可以在11月4日上午8點30分搶先預購。
寶可夢便利包拉鏈袋組 280元／1組3款
民眾只要在11月4日上午8點30分，到11月16日晚上11點59分預購寶可夢集郵商品，每筆訂單滿1000元（不含運費），就送皮卡丘伊布迷你便利箱1個，可累贈，數量有限，送完為止；另外，購買商品全套組，每組售價3200元，加贈皮卡丘購物袋1個，每筆訂單限購3組，限量500組。
預購時間：11月4日 8：30～11月16日 23：59
發售時間：11月20日
i集郵網路商城：https://stamp.post.gov.tw/post/stamp_mall/big/index.jsp
中華郵政×寶可夢郵票發售資訊
中華郵政日前也公布將在11月20日發行「寶可夢郵票小全張」，以「寶可夢集換式卡牌遊戲」為設計主題，一次收錄超級噴火龍X ex、超級沙奈朵 ex、超級路卡利歐 ex、皮卡丘、耿鬼、卡比獸等10款圖樣，限量發行30萬張，每一小全張內含10枚郵票，每枚面值均為8元。
除了郵票之外，也會推出首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡，供訓練家們收藏。
預購網址：「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）訂購，每筆訂單限購2張，及附帶發行品。
發行時間：11月20日
發行地點：各地郵局、世界郵展現場、郵政博物館及i集郵，每人限購2張。11月20日中華郵政特別設置3處臨時郵局，包括世界郵展現場、台中民權路郵局、新興郵局，以及6間寶可夢主題郵局（台北北門郵局、林口郵局、桃園成功路郵局、台中民權路郵局、嘉義文化路郵局、新興郵局）、6組寶可夢主題郵筒（台北信義郵局、台北東門郵局、板橋文化路郵局、清華大學郵局、花蓮國安郵局、馬公中正路郵局），有興趣的訓練家可到現場捕捉寶可夢身影。