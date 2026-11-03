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台北市長蔣萬安接受資深媒體人沈春華專訪，被問到如何吸引年輕人？因為數個民調顯示在年輕人支持度落後，蔣則說很多年輕朋友這段時間對市府有些做法有誤解，譬如說樹木砍樹的議題，但事實證明他在辯論會拿出數據。不過沈春華則打斷稱，「有！所以我們不要再提砍樹了，因為可能年輕人不見得只會在意這一個」，蔣萬安則說他是舉例。沈春華今問蔣萬安，從數個民調顯示，他在年輕人支持度落後，要如何吸引年輕人，蔣萬安則說很多年輕朋友這段時間對市府做法有些誤解，譬如樹木、砍樹的議題，市府也透過一次的記者會全面澄清，整個城市的綠蔭、生活環境，這是年輕朋友非常在乎的，包括先前說市府亂砍樹，但事實證明、他也在辯論會拿出數據。不過沈春華此時打斷，「有！所以我們不要再提砍樹了，因為可能年輕人不見得只會在意這一個」，蔣萬安則說他是舉一個例子，隨後說另外很多年輕朋友聽了辯論談到Youbike前30分鐘免費，他上任後推出，很多年輕朋友經過市府說才知道是蔣萬安恢復前30分鐘免費，但現在很習以為常，但沒想到是他們推出的。另外，蔣萬安也提到機車退出人行道，很多年輕人覺得走在人行道上不用閃躲機車，不管透過機車彎或是讓機車在旁邊替代的停車空間…不過沈春華此時說「這對年輕人來講，如何在台北好好活下去，因為你有很多托育、婦女大家可能比較有感，若今天就是一個年輕人，沒結婚單身漢也不要創業，你能做到什麼讓想在大都市奮鬥的年輕人留下來？」沈春華續問，接下來4年，在青年政策想做什麼？蔣萬安說，希望對年輕朋友能更早認識、善於運用AI技術，包括AI課程培訓計畫，不過沈春華秒回問「這個現在已經有了」，蔣萬安則說但還要持續深化、擴大，因為未來不用幾年，這個發展速度非常快，市府也會盡量給予免費的課程，包括AI工具補助，培養一技之長，掌握運用AI趨勢，若需要創業也能善用這樣的技能，「不只是給他魚，而是給他釣竿」。