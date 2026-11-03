我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊老闆拉科布（Joe Lacob）在新賽季開打前，原本正面臨著核心陣容老化以及如何把握當家巨星柯瑞（Stephen Curry）生涯末期還能奪冠的艱難抉擇。然而，他在日前接受知名電台《95.7 The Game》節目「Steiny & Guru」專訪時親口證實，今年第11順位選進的新秀前鋒倫德博格（Yaxel Lendeborg）開季至今爆炸性的表現，已經徹底改變了勇士高層的思維，甚至可能直接影響球隊在季中交易截止日與明年休賽季的建隊策略。在柯瑞與格林（Draymond Green）雙雙輪休的比賽中，倫德博格在面對洛杉磯快艇隊的比賽中全場19投13中、其中包括三分球11投6中，再度刷新生涯新高，爆砍37分外帶6次助攻，率領勇士以124：112擊敗快艇，拉出一波4連勝。開季至今7場比賽，倫德博格場均能貢獻22.3分、7.3籃板與3.7助攻，整體投籃命中率高達52%，三分命中率更有40.9%的水準。他在得分、籃板與三分球進球數三項數據上均高居全聯盟新秀第二，強勢躍升為本季「年度最佳新秀」的大熱門。被問及倫德博格是否改變了自己對勇士隊未來的看法時，拉科布給出了相當直接的回應：「是的，確實改變了。」拉科布坦承，球隊過去在選秀與培訓年輕球員上確實走過彎路、犯過錯誤，但他強調這次終於沒有看錯人：「在選秀會上，我100%確定他就是我們想要的人。」他大讚這位來自密西根大學的新星具備優秀的身材尺寸、投射能力、傳球視野、籃板意識以及絕佳的判斷力，並直言：「他身上幾乎沒有任何弱點。」拉科布隨後說出了最耐人尋味的一句話：「是的，他的表現改變了我們對未來想做些什麼的看法。」這句話對於正處於「當下爭冠」與「世代交替」十字路口的勇士隊而言，無疑釋放出了很關鍵的訊號。倫德博格的爆發，讓勇士高層在交易市場上擁有了更足夠的底氣與籌碼。目前勇士隊在薪資結構上具備很高的彈性，包括巴特勒（Jimmy Butler）本季高達5680萬美元的到期合約，能作為匹配超級巨星薪資的絕佳籌碼。波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）本季2000萬美元的合約，下季2000萬合約中僅300萬美元為保障金額，同樣對想清扣額度的球隊極具吸引力。此外，勇士依然掌握著2027、2028及2029年的首輪選秀權。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）先前就曾自信表示：「只要看看我們的帳目和資產，我們有很多方法能吸引其他球隊，並讓交易變得對他們有價值。」隨著倫德博格在柯瑞身旁展現出超乎預期的接班氣勢，勇士隊不僅看到了重返爭冠行列的希望，更有可能在季中發動震撼聯盟的交易，為柯瑞的傳奇生涯爭取最後的榮耀衝刺。