皮克敏手遊《Pikmin Bloom》與手搖飲料品牌CoCo都可合作，周四（11月5日）開始，全台CoCo門市都將成為遊戲App內的「特殊地點」，玩家只要造訪就能獲得咖啡杯飾品皮克敏的金色花苗、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片，活動將持續到2026年11月22日，皮友們11月活動多到要爆肝了。
皮克敏CoCo聯名 門市每7天領一次花苗
《Pikmin Bloom》官方指出，活動期間，全台各地的CoCo都可門市據點將出現特殊地點，向下滑動這些特殊地點，就能獲得會成為「咖啡杯」飾品皮克敏的金色花苗，以及特別設計的明信片，要特別注意的是，活動期間，每個門市特殊地點的金色花苗及明信片，每7天最多可以領取1次。
明信片只有1款 解任務再拿紅色「照片鈕扣徽章」飾品
此外，本次皮克敏和CoCo的聯名活動，特別明信片僅有1款設計，無論從哪個特殊地點領取，皆會獲得相同款式；玩家第一次向下滑動CoCo活動特殊地點時，將出現「走2000步」的地點挑戰任務，完成任務後，還能獲得成為紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏的金色花苗。
《Pikmin Bloom》強調，此次合作期間獲得的金色花苗，會長成8款咖啡杯飾品皮克敏中的任何一款，且「飾品皮克敏會隨機出現，用戶不保證能獲得所有種類」，透過本次合作取得的金色花苗，也無法保證可以收集到全部種類。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》、CoCo聯名活動
📌活動時間：2026年11月5日0:00至2026年11月22日23:59
📌活動地點：全台CoCo都可門市
📌活動獎勵：咖啡杯飾品皮克敏金色花苗、特別款明信片、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗
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《Pikmin Bloom》官方指出，活動期間，全台各地的CoCo都可門市據點將出現特殊地點，向下滑動這些特殊地點，就能獲得會成為「咖啡杯」飾品皮克敏的金色花苗，以及特別設計的明信片，要特別注意的是，活動期間，每個門市特殊地點的金色花苗及明信片，每7天最多可以領取1次。
此外，本次皮克敏和CoCo的聯名活動，特別明信片僅有1款設計，無論從哪個特殊地點領取，皆會獲得相同款式；玩家第一次向下滑動CoCo活動特殊地點時，將出現「走2000步」的地點挑戰任務，完成任務後，還能獲得成為紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏的金色花苗。
《Pikmin Bloom》強調，此次合作期間獲得的金色花苗，會長成8款咖啡杯飾品皮克敏中的任何一款，且「飾品皮克敏會隨機出現，用戶不保證能獲得所有種類」，透過本次合作取得的金色花苗，也無法保證可以收集到全部種類。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》、CoCo聯名活動
📌活動時間：2026年11月5日0:00至2026年11月22日23:59
📌活動地點：全台CoCo都可門市
📌活動獎勵：咖啡杯飾品皮克敏金色花苗、特別款明信片、紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏金色花苗