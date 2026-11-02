11月全新展開，周一開工咖啡提神喝起來！7-11今（2）日APP指定咖啡2杯99元，線上寄杯相當於買2送1，另有精品咖啡買7送7；「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券，形同另類線上寄杯；全家便利商店今開搶大杯單品美式、單品拿鐵、霜淇淋買一送一優惠券，限時領取別錯過，4大超商省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限11月2日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜11月1日至11月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜11月2日至11月4日
◾大單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾燒燒仙草／芝麻糊買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾QQ醇奶茶2杯79元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾經典黑炫單杯49元，7.5折（原價65元、特價49元）
◾經典冰磚拿鐵單杯49元，6.1折（原價80元、特價49元）
📍APP優惠趣｜11月2日至11月6日
◾船井FIP100纖維粉買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾船井黑金倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾原萃靜岡焙茶買1送1，5折（原價29元、特價15元）
📍門市｜10月30日至11月3日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜10月27日至11月2日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡星巴克
11月2日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜限11月2日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾黃金榛果太妃／香草焦糖瑪奇朵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
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📍APP優惠趣｜11月2日至11月4日
◾大單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾燒燒仙草／芝麻糊買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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◾QQ醇奶茶2杯79元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾經典黑炫單杯49元，7.5折（原價65元、特價49元）
◾經典冰磚拿鐵單杯49元，6.1折（原價80元、特價49元）
◾船井FIP100纖維粉買1送1，5折（原價79元、特價40元）
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◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
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◾霜淇淋2支55元，約5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜10月27日至11月2日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
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◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡星巴克
11月2日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
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◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）