2026敬老卡優惠有哪些？敬老卡（敬老悠遊卡、敬老愛心卡、長青幸福卡）不只能搭公車、捷運，還能折抵醫院掛號費、農會買米油、搭乘特約計程車，甚至到運動中心健身、指定溫泉泡湯。2026年全台多個縣市調高敬老卡補助額度及使用範圍，包括台北市每月600點、新竹市1200點、台東縣1500點，高雄市則改為每季發放1800點。《NOWNEWS今日新聞》整理2026敬老卡申辦資格、6大福利、各縣市補助及使用注意事項一次看。
🟡敬老卡不只搭車！6大福利一次看 看病、採買、運動都有補助
1、敬老卡看病也能折抵！部分縣市掛號費、健保部分負擔最高省50點
部分縣市開放長者持卡折抵門診費用，包括台北市指定聯合醫院每次可折抵50點；新北市立聯合醫院與各區衛生所每次最高扣50點；台中市各區衛生所與特約診所可折抵50元健保部分負擔；高雄市與彰化縣特約診所亦提供門診掛號費或部分負擔折抵。
2、敬老卡能買米油鹽！農會、藥局消費也能折抵
部分縣市擴大敬老卡用途至日常採買，新竹市每月提供最高300點、彰化縣每月最高200點、新竹縣開放消費折抵、苗栗縣指定農會小舖每月最高可折抵100點，可購買米、油、鹽等民生生活用品或保健食品（處方藥與酒精類商品嚴禁折抵）。
3、敬老卡搭計程車有補助！雙北每趟最高85點、台中提高至100點
可預約合作車隊搭乘並刷卡扣點，雙北每趟最高折抵85點；台中自10月起每趟補助提高至100點；彰化每趟最高85點；南投與新竹每趟最高補助100點；花蓮縣每趟補助70%車資（每月最高1500元）；台東縣車資100元以下折36點、101元以上折72點。
4、敬老卡能免費或優惠健身！國民運動中心、游泳池都適用
雙北國民運動中心提供公益時段或每次折抵30至60點；台中與彰化開放折抵運動中心、游泳池與體適能中心門票；新竹市開放市立游泳池與國民運動中心折抵，協助長輩鍛鍊肌力。
5、敬老卡可去泡北投溫泉！美術館、觀光景點有優惠
公立場館如台北市立美術館、國立故宮博物院、高雄市立美術館、自然科學博物館及十三行博物館提供長者優惠或免費入場；台北市還跟北投特約溫泉業者合作，開放大眾池扣點泡湯；花蓮持卡搭配身分證可享遠雄海洋公園與兆豐農場免費入園。
6、不只搭公車！台鐵捷運、YouBike及長照接送也能用
除了支援台鐵區間車、捷運半價、輕軌、渡輪及YouBike（雙北與桃園YouBike2.0／2.0E享優惠），新竹縣更開放點數折抵長照交通接送服務費用。
🟡2026全台22縣市敬老卡補助懶人包！點數、使用範圍一次看
各縣市補助額度與搭乘規定不同，申辦資格主要為設籍當地且年滿65歲（原住民滿55歲）。
📍台北市：每月發放600點，可用於捷運、公車、機捷、台鐵（單趟最高150點）、敬老愛心車隊計程車（最高85點）、YouBike、貓纜、運動中心及指定溫泉與醫療掛號費，當月未用完不累積。台北市敬老悠遊卡優待一覽
📍新北市：每月發放600點，可用於雙北市區公車、捷運、機捷、台鐵（單趟最高150點）、計程車（最高85點）、YouBike2.0／2.0E前30分鐘免費、運動中心與聯合醫院及衛生所掛號費，當月未用完不累積。
📍基隆市：提供基隆市市區公車免費不限次數搭乘，搭乘外縣市捷運與大眾運輸享敬老票價（自費扣儲值金），每年1月至3月須辦理過卡展期。
📍桃園市：一般長者每月800點，設籍復興區原住民每月1000點，可用於合作客運、機捷（3.5折及轉乘優惠）、台鐵（市內站點單趟最高補助70點）、計程車、YouBike2.0E及運動場館，當月未用完不累積。桃園市敬老卡敬老優待一覽
📍新竹市：每月發放1200點，可用於客運、台鐵（單趟最高800點）、計程車（最高100點）、運動中心，以及合作農會與藥局（每月上限300點），當月未用完不累積。新竹市敬老優待一覽
📍新竹縣：每月發放1000點，可用於客運、台鐵（最高50點）、計程車（最高100點）、長照交通車；2026年12月1日起擴大使用於農會（每月上限200點）、藥局（每月上限200點）、掛號費部分負擔扣抵（每次50點），當月未用完不累積。新竹縣敬老優待一覽
📍宜蘭縣：提供「宜蘭勁好行」合作市區公車及指定客運免費不限次數搭乘，外縣市交通與台鐵自費儲值享敬老優惠。
📍苗栗縣：一般長者每月700點，原住民每月1000點，可用於合作客運、台鐵（最高100點）、特約計程車（每趟100點，每月最高200點）及指定農會小舖（每月最高300點），當月未用完不累積。苗栗縣敬老優待一覽
📍台中市：一般長者每月1000點，原住民每月1500點，可用於市區公車（10公里免費）、捷運、台鐵（最高45點）、特約計程車（每趟補助100點）、各區衛生所與合約診所（折抵50元部分負擔）及運動中心，當月未用完不累積。台中市敬老優待一覽
📍彰化縣：每月發放1000點，可用於公車客運、台鐵（最高45點）、特約計程車（最高85點）、診所門診部分負擔、運動中心門票、特約國內旅遊（每趟折300點）及簽約農漁會（每月最高折200點），當月未用完不累積。彰化縣長青幸福卡優待一覽
📍南投縣：每月發放1000點（原住民滿60歲即可申請），可用於公路與國道客運、幸福巴士、台鐵（單趟最高150點，不限起訖站）及特約計程車（每趟最高100點），月底未用完自動歸零。南投縣敬老優待一覽
📍雲林縣：提供縣內合約市區公車及公路客運免費不限次數搭乘，外縣市大眾運輸依規定享有敬老優惠。
📍嘉義市：每月發放1200點，可用於市區公車、BRT、台鐵（指定起訖站單趟最高50點）、計程車（最高50點）、復康巴士（補助40點）及運動中心，當月未用完不累積。
📍嘉義縣：一般地區每月1000點，偏鄉及山區每月1200點，可用於縣內公車客運、幸福巴士、台鐵（指定站點單趟最高200點）及運動場館設施，當月未用完不累積。
📍台南市：提供台南市區公車及小黃公車免費不限次數搭乘，外縣市公車、捷運及輕軌享敬老半價優惠（自費扣款），公立指定景點享半價或免費。
📍高雄市：每季發放1800點，市區公車、渡輪、輕軌免費不扣點；點數可用於捷運半價扣點、台鐵（最高50點）、特約計程車（最高85點）、指定地區醫院與診所門診掛號費（每次最高50點）及市立藝文場館，當季未用完不累積。
📍屏東縣：每月發放1000點，可用於縣內公車客運、小黃公車免費、幸福巴士、台鐵、敬老計程車（最高100點）、復康巴士、小琉球交通船及運動中心，當月未用完不累積。屏東縣敬老優待一覽
📍花蓮縣：縣內市區客運與幸福巴士2.0免費，敬老計程車由縣府補助70%車資（長者負擔30%，每月最高補助1500元）；台鐵車資採憑車票核銷現金補助（每月最高1000元）。花蓮縣敬老優待一覽
📍台東縣：每月發放1500點，可用於縣內客運全額扣抵、台鐵（每趟最高50點，不限起訖站）、特約計程車每趟最高72點（100元以下折36點，101元以上折72點），當月未用完不累積。台東縣敬老優待一覽
📍澎湖縣：敬老社福卡享全台大眾運輸半價，設籍縣民可另申辦「澎湖TPASS縣民卡」，免費不限次數搭乘縣內市區公車（離島居民可申辦車船卡搭乘交通船）。
📍金門縣：提供縣內公車及浯江輪渡免費搭乘，搭乘台北捷運享4折，桃園、台中、高雄捷運及外縣市台鐵享半價敬老優惠。
📍連江縣：提供縣內公車及交通船免費搭乘，前往台灣本島搭乘大眾運輸依規定享敬老半價優惠。
🟡敬老卡4大使用地雷 點數過期、台鐵搭錯車要注意
1、敬老卡不會自動寄到家！滿65歲須主動申辦
滿65歲（原住民滿55歲）後，必須由本人或備妥授權委託書與雙方證件的親友，主動前往戶籍所在地的區公所／鄉鎮市公所臨櫃辦理（部分縣市開放線上申辦）。
2、敬老卡多久要過卡展延？超商、捷運站可辦理
敬老卡並非辦理後永久有效，多數縣市規定每6個月須展延一次，而基隆市每年1月至3月須辦理展期，若逾期未過卡，卡片功能將自動暫時失效。長輩攜帶卡片至超商、捷運站服務台或區公所感應設備，辦理「過卡展延」即可立即解鎖恢復。
3、敬老卡點數月底會歸零！沒用完不能累積
政府核發的補助點數採「當月有效」或當季結算制，月底23:59剩餘點數會自動歸零，無法累積延至下個月使用，也不能兌換現金，不過自行加值至卡片內的現金錢包金額則不會過期。
4、敬老卡搭台鐵不能隨便刷！新自強號、普悠瑪、太魯閣號不適用
用敬老卡點數搭乘台鐵時，僅適用一般區間車、區間快、莒光號及指定可刷電子票證的自強號。不能刷敬老卡搭乘新自強號（EMU3000）、普悠瑪號、太魯閣號及觀光專車。
🟡敬老卡幾歲申請、遺失如何補辦？3大熱門QA解答
Q1：敬老卡幾歲可以申請、需要準備什麼資料？
一般門檻為設籍當地且年滿65歲，多數縣市開放年滿55歲原住民申請。申請時請攜帶國民身分證正本、近期2吋彩色照片1張及印章至區公所辦理；若由家人代辦，需額外備妥委託書與代辦人身分證。
Q2：敬老卡點數沒用完可以留到下個月嗎、可以換現金嗎？
不可以，政府發放的社福點數均為當月／當季有效，月底未用完自動歸零，無法累積或折換現金。
Q3：敬老卡可以借給家人朋友搭車或消費嗎？
不可以，敬老卡為記名社會福利卡，僅限持卡人本人用，若借給他人使用，可能面臨停卡或取消補助資格。
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1、敬老卡看病也能折抵！部分縣市掛號費、健保部分負擔最高省50點
部分縣市開放長者持卡折抵門診費用，包括台北市指定聯合醫院每次可折抵50點；新北市立聯合醫院與各區衛生所每次最高扣50點；台中市各區衛生所與特約診所可折抵50元健保部分負擔；高雄市與彰化縣特約診所亦提供門診掛號費或部分負擔折抵。
2、敬老卡能買米油鹽！農會、藥局消費也能折抵
部分縣市擴大敬老卡用途至日常採買，新竹市每月提供最高300點、彰化縣每月最高200點、新竹縣開放消費折抵、苗栗縣指定農會小舖每月最高可折抵100點，可購買米、油、鹽等民生生活用品或保健食品（處方藥與酒精類商品嚴禁折抵）。
可預約合作車隊搭乘並刷卡扣點，雙北每趟最高折抵85點；台中自10月起每趟補助提高至100點；彰化每趟最高85點；南投與新竹每趟最高補助100點；花蓮縣每趟補助70%車資（每月最高1500元）；台東縣車資100元以下折36點、101元以上折72點。
4、敬老卡能免費或優惠健身！國民運動中心、游泳池都適用
雙北國民運動中心提供公益時段或每次折抵30至60點；台中與彰化開放折抵運動中心、游泳池與體適能中心門票；新竹市開放市立游泳池與國民運動中心折抵，協助長輩鍛鍊肌力。
5、敬老卡可去泡北投溫泉！美術館、觀光景點有優惠
公立場館如台北市立美術館、國立故宮博物院、高雄市立美術館、自然科學博物館及十三行博物館提供長者優惠或免費入場；台北市還跟北投特約溫泉業者合作，開放大眾池扣點泡湯；花蓮持卡搭配身分證可享遠雄海洋公園與兆豐農場免費入園。
6、不只搭公車！台鐵捷運、YouBike及長照接送也能用
除了支援台鐵區間車、捷運半價、輕軌、渡輪及YouBike（雙北與桃園YouBike2.0／2.0E享優惠），新竹縣更開放點數折抵長照交通接送服務費用。
各縣市補助額度與搭乘規定不同，申辦資格主要為設籍當地且年滿65歲（原住民滿55歲）。
📍台北市：每月發放600點，可用於捷運、公車、機捷、台鐵（單趟最高150點）、敬老愛心車隊計程車（最高85點）、YouBike、貓纜、運動中心及指定溫泉與醫療掛號費，當月未用完不累積。台北市敬老悠遊卡優待一覽
📍桃園市：一般長者每月800點，設籍復興區原住民每月1000點，可用於合作客運、機捷（3.5折及轉乘優惠）、台鐵（市內站點單趟最高補助70點）、計程車、YouBike2.0E及運動場館，當月未用完不累積。桃園市敬老卡敬老優待一覽
📍新竹市：每月發放1200點，可用於客運、台鐵（單趟最高800點）、計程車（最高100點）、運動中心，以及合作農會與藥局（每月上限300點），當月未用完不累積。新竹市敬老優待一覽
📍新竹縣：每月發放1000點，可用於客運、台鐵（最高50點）、計程車（最高100點）、長照交通車；2026年12月1日起擴大使用於農會（每月上限200點）、藥局（每月上限200點）、掛號費部分負擔扣抵（每次50點），當月未用完不累積。新竹縣敬老優待一覽
📍宜蘭縣：提供「宜蘭勁好行」合作市區公車及指定客運免費不限次數搭乘，外縣市交通與台鐵自費儲值享敬老優惠。
📍苗栗縣：一般長者每月700點，原住民每月1000點，可用於合作客運、台鐵（最高100點）、特約計程車（每趟100點，每月最高200點）及指定農會小舖（每月最高300點），當月未用完不累積。苗栗縣敬老優待一覽
📍台中市：一般長者每月1000點，原住民每月1500點，可用於市區公車（10公里免費）、捷運、台鐵（最高45點）、特約計程車（每趟補助100點）、各區衛生所與合約診所（折抵50元部分負擔）及運動中心，當月未用完不累積。台中市敬老優待一覽
📍彰化縣：每月發放1000點，可用於公車客運、台鐵（最高45點）、特約計程車（最高85點）、診所門診部分負擔、運動中心門票、特約國內旅遊（每趟折300點）及簽約農漁會（每月最高折200點），當月未用完不累積。彰化縣長青幸福卡優待一覽
📍南投縣：每月發放1000點（原住民滿60歲即可申請），可用於公路與國道客運、幸福巴士、台鐵（單趟最高150點，不限起訖站）及特約計程車（每趟最高100點），月底未用完自動歸零。南投縣敬老優待一覽
📍雲林縣：提供縣內合約市區公車及公路客運免費不限次數搭乘，外縣市大眾運輸依規定享有敬老優惠。
📍嘉義市：每月發放1200點，可用於市區公車、BRT、台鐵（指定起訖站單趟最高50點）、計程車（最高50點）、復康巴士（補助40點）及運動中心，當月未用完不累積。
📍嘉義縣：一般地區每月1000點，偏鄉及山區每月1200點，可用於縣內公車客運、幸福巴士、台鐵（指定站點單趟最高200點）及運動場館設施，當月未用完不累積。
📍台南市：提供台南市區公車及小黃公車免費不限次數搭乘，外縣市公車、捷運及輕軌享敬老半價優惠（自費扣款），公立指定景點享半價或免費。
📍高雄市：每季發放1800點，市區公車、渡輪、輕軌免費不扣點；點數可用於捷運半價扣點、台鐵（最高50點）、特約計程車（最高85點）、指定地區醫院與診所門診掛號費（每次最高50點）及市立藝文場館，當季未用完不累積。
📍花蓮縣：縣內市區客運與幸福巴士2.0免費，敬老計程車由縣府補助70%車資（長者負擔30%，每月最高補助1500元）；台鐵車資採憑車票核銷現金補助（每月最高1000元）。花蓮縣敬老優待一覽
📍台東縣：每月發放1500點，可用於縣內客運全額扣抵、台鐵（每趟最高50點，不限起訖站）、特約計程車每趟最高72點（100元以下折36點，101元以上折72點），當月未用完不累積。台東縣敬老優待一覽
📍澎湖縣：敬老社福卡享全台大眾運輸半價，設籍縣民可另申辦「澎湖TPASS縣民卡」，免費不限次數搭乘縣內市區公車（離島居民可申辦車船卡搭乘交通船）。
📍金門縣：提供縣內公車及浯江輪渡免費搭乘，搭乘台北捷運享4折，桃園、台中、高雄捷運及外縣市台鐵享半價敬老優惠。
📍連江縣：提供縣內公車及交通船免費搭乘，前往台灣本島搭乘大眾運輸依規定享敬老半價優惠。
🟡敬老卡4大使用地雷 點數過期、台鐵搭錯車要注意
1、敬老卡不會自動寄到家！滿65歲須主動申辦
滿65歲（原住民滿55歲）後，必須由本人或備妥授權委託書與雙方證件的親友，主動前往戶籍所在地的區公所／鄉鎮市公所臨櫃辦理（部分縣市開放線上申辦）。
2、敬老卡多久要過卡展延？超商、捷運站可辦理
敬老卡並非辦理後永久有效，多數縣市規定每6個月須展延一次，而基隆市每年1月至3月須辦理展期，若逾期未過卡，卡片功能將自動暫時失效。長輩攜帶卡片至超商、捷運站服務台或區公所感應設備，辦理「過卡展延」即可立即解鎖恢復。
3、敬老卡點數月底會歸零！沒用完不能累積
政府核發的補助點數採「當月有效」或當季結算制，月底23:59剩餘點數會自動歸零，無法累積延至下個月使用，也不能兌換現金，不過自行加值至卡片內的現金錢包金額則不會過期。
4、敬老卡搭台鐵不能隨便刷！新自強號、普悠瑪、太魯閣號不適用
用敬老卡點數搭乘台鐵時，僅適用一般區間車、區間快、莒光號及指定可刷電子票證的自強號。不能刷敬老卡搭乘新自強號（EMU3000）、普悠瑪號、太魯閣號及觀光專車。
🟡敬老卡幾歲申請、遺失如何補辦？3大熱門QA解答
Q1：敬老卡幾歲可以申請、需要準備什麼資料？
一般門檻為設籍當地且年滿65歲，多數縣市開放年滿55歲原住民申請。申請時請攜帶國民身分證正本、近期2吋彩色照片1張及印章至區公所辦理；若由家人代辦，需額外備妥委託書與代辦人身分證。
Q2：敬老卡點數沒用完可以留到下個月嗎、可以換現金嗎？
不可以，政府發放的社福點數均為當月／當季有效，月底未用完自動歸零，無法累積或折換現金。
Q3：敬老卡可以借給家人朋友搭車或消費嗎？
不可以，敬老卡為記名社會福利卡，僅限持卡人本人用，若借給他人使用，可能面臨停卡或取消補助資格。