任天堂官方在日本時間11月1日舉辦「Pikmin Day Direct」，其中公布皮克敏人氣手遊《Pikmin Bloom》全新玩法「神秘洞窟的尋寶之旅」，玩家們可以派皮克敏到神秘洞窟探險，有機會獲得各式各樣的寶物，預計在今年冬季登場。同時也公布11月1日是「皮克敏日」。
11月1日皮克敏日 原因很逗趣
「Pikmin Day Direct」由《皮克敏》系列重要推手宮本茂親自主持，在發布會中，官方也親自公布11月1日為「皮克敏日」，並釋出由來動畫，只見藍色、黃色皮克敏在一旁休息，拿著橡實的紅色皮克敏走過來時，被哨聲嚇到鬆手，橡實滾落在地，藍色、黃色皮克敏也因為聽到哨聲筆直站起來，3隻皮克敏和橡實就形成「11.1」，代表11月1日。
全新玩法「神秘洞窟」 今年冬季登場
任天堂官方表示，想在《Pikmin Bloom》中，帶皮克敏到神秘洞窟探險，需要有「洞窟地圖」，有時候可以在明信片上找到洞窟地圖，請皮友們收到明信片要特別注意。拿到地圖之後就能派出一大隊皮克敏進入洞窟，他們會在地底世界前進。
當皮克敏們遇到生物就會開始戰鬥，玩家可以指揮皮克敏發動攻擊，生物如果要攻擊皮克敏，可以吹哨子把皮克敏召回安全地方，就算被生物擊中，皮克敏也不會死亡或從隊伍中消失，他們會退出戰鬥，過一段時間後就會恢復。贏得戰鬥就能獲得各式各樣的寶物，找到的寶物會記錄在新的寶物圖鑑中，讓玩家追蹤在地底的發現。
達成《皮克敏4》指定條件 拿手遊《Pikmin Bloom》獎勵
11月12日《皮克敏4 – Nintendo Switch 2 Edition + 當多慮檢定》將在Nintendo Switch 2登場，玩家們可體驗全新的《皮克敏4》玩法，磨練自己的技巧，在週末檢定關卡接受考驗，還可以玩以《Pikmin Bloom》為主題的當多慮挑戰關卡。
只要玩體驗版或完整版的《皮克敏4》，達到指定條件，就能在手遊《Pikmin Bloom》獲得特別獎勵，像是洞窟地圖、特別明信片，以及Mii的皮克敏4歐慶騎乘服，獎勵與獲得方式玩家可參考《皮克敏4當多慮檢定》頁面。
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「Pikmin Day Direct」由《皮克敏》系列重要推手宮本茂親自主持，在發布會中，官方也親自公布11月1日為「皮克敏日」，並釋出由來動畫，只見藍色、黃色皮克敏在一旁休息，拿著橡實的紅色皮克敏走過來時，被哨聲嚇到鬆手，橡實滾落在地，藍色、黃色皮克敏也因為聽到哨聲筆直站起來，3隻皮克敏和橡實就形成「11.1」，代表11月1日。
任天堂官方表示，想在《Pikmin Bloom》中，帶皮克敏到神秘洞窟探險，需要有「洞窟地圖」，有時候可以在明信片上找到洞窟地圖，請皮友們收到明信片要特別注意。拿到地圖之後就能派出一大隊皮克敏進入洞窟，他們會在地底世界前進。
當皮克敏們遇到生物就會開始戰鬥，玩家可以指揮皮克敏發動攻擊，生物如果要攻擊皮克敏，可以吹哨子把皮克敏召回安全地方，就算被生物擊中，皮克敏也不會死亡或從隊伍中消失，他們會退出戰鬥，過一段時間後就會恢復。贏得戰鬥就能獲得各式各樣的寶物，找到的寶物會記錄在新的寶物圖鑑中，讓玩家追蹤在地底的發現。
11月12日《皮克敏4 – Nintendo Switch 2 Edition + 當多慮檢定》將在Nintendo Switch 2登場，玩家們可體驗全新的《皮克敏4》玩法，磨練自己的技巧，在週末檢定關卡接受考驗，還可以玩以《Pikmin Bloom》為主題的當多慮挑戰關卡。
只要玩體驗版或完整版的《皮克敏4》，達到指定條件，就能在手遊《Pikmin Bloom》獲得特別獎勵，像是洞窟地圖、特別明信片，以及Mii的皮克敏4歐慶騎乘服，獎勵與獲得方式玩家可參考《皮克敏4當多慮檢定》頁面。