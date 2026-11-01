有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，目前有台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中漢神洲際店共計有4家分店，今年11月將開設第5家分店、即台北大巨蛋店，原本開幕日定在11月19日，因日前颱風攪局導致工程延宕，漢來美食宣布島語大巨蛋店延後開幕，日期將再公布。全台島語今（1）日11:00開放2027年1月份所有分店的預約。《NOWNEWS今日新聞》整理訂位技巧、規則、平台與必吃菜色等資訊，一文掌握。
每個月的1日是島語開放全台所有分店預約座位的日子，今日11月1日將可開搶全台4家分店明年1月的座位預約，訂位方式、規則等資訊以下一次完整披露。
🟡「島語」4家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如11月1日上午11:00，就可預訂2027年1月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS今日新聞》記者多次吃過各家分店的經驗，並綜合網友的分享，整理出島語的必吃攻略。必吃菜首要為多樣化生猛海鮮，包含當令螃蟹、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹、生食級北海道大干貝等。另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司、蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛多樣化料理。西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
凱撒集團將於旅展現場推餐券買一送一 吃到飽可下殺4.1折
另外，「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日於台北南港展覽館登場。凱撒飯店連鎖宣布，將集結全台十館推出旅展限定票券、限量餐券、滿額抽獎等優惠活動。尤其此次實體旅展現場，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，2人只要890元，就能到板橋凱撒蓮花餐廳泰式南洋料理點菜吃到飽，原價2156元，等於是賺到4.1折的優惠。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如11月1日上午11:00，就可預訂2027年1月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS今日新聞》記者多次吃過各家分店的經驗，並綜合網友的分享，整理出島語的必吃攻略。必吃菜首要為多樣化生猛海鮮，包含當令螃蟹、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹、生食級北海道大干貝等。另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司、蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛多樣化料理。西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
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另外，「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日於台北南港展覽館登場。凱撒飯店連鎖宣布，將集結全台十館推出旅展限定票券、限量餐券、滿額抽獎等優惠活動。尤其此次實體旅展現場，將販售聯合住宿券、聯合餐券及各館特色商品，每日上午10點更推出限量「買一送一」餐券，2人只要890元，就能到板橋凱撒蓮花餐廳泰式南洋料理點菜吃到飽，原價2156元，等於是賺到4.1折的優惠。提醒每日限量30張，民眾可把握開賣時間搶購。
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