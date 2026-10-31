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台北市長辯論會登場！蔣萬安休息時間發Threads大翻車

原來蔣萬安已經有超過半年以上沒有使用Threads帳號發文，上一次發文是三月TWICE來台開演唱會的時候。

沈伯洋YouTube直播衝破13萬人！蔣萬安觀眾僅是他1/30

反觀沈伯洋還在自己胸前別上一個彩虹台灣的胸章

沈伯洋的個人YouTube頻道截至下午1時，觀看人數已經超過13萬人，而蔣萬安的個人頻道則是只有4300餘人，兩人直播觀眾人數相差超過30倍之多。

▲沈伯洋的個人YouTube頻道截至下午1時，觀看人數已經超過13萬人，而蔣萬安的個人頻道則是只有4300餘人，兩人直播觀眾人數相差超過30倍之多。（圖/YouTube）

台北市長首場電視辯論會今（31）日中午登場，電視和網路平台都同步轉播，沈伯洋、蔣萬安也都在各自的YouTube頻道分享直播畫面，然而在辯論會中場休息時，除了沈伯洋Threads有發文外，蔣萬安也把自己的講稿發上Threads比拼，結果被不少選民抓包：「一稿兩用就算了，半年後才想起自己的Threads帳密嗎？」原來蔣萬安已經有超過半年時間沒有使用Threads發文，辯論會休息時間突然發文讓選民相當傻眼，而兩人的YouTube頻道的直播觀眾數相比，沈伯洋更是大勝30倍之多。台北市長辯論會在進行完政見申論之後，休息了一小段時間，結果沈伯洋先是在Threads更新貼文之後，蔣萬安後來也隨即跟上，全文主打「蔣萬安說到，做到」，結果卻不被多數人支持，貼文曝光後，不少選民相當傻眼表示：、「一稿兩用就算了，半年後才想起自己的Threads帳密嗎？」最讓不少人不能接受的就是，今（31）日是台北舉辦同志大遊行的日子，市長蔣萬安不僅在社群上靜悄悄，半年都沒發文的Threads一發文就是辯論會的事情，，讓許多人大讚這才是真的心繫多元族群、包容和重視。然而兩個人的個人YouTube頻道都有同步轉播台北市長辯論會，