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在今日進行的NBA盃小組賽焦點對決中，費城76人隊克服主力球星布朗（Jaylen Brown）缺陣的劣勢，於主場以98：93力克衛冕軍紐約尼克隊，完成本賽季對尼克的主客場雙殺。現年41歲的傳奇巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）此役先發出戰34分鐘，以15投8中的高效表現轟下20分、9籃板與8助攻，不僅在讀秒階段攻下關鍵4分鎖定勝局，更再度改寫由自己所保持的NBA歷史最高齡單場「20分、5籃板、5助攻」紀錄，同時也成為76人隊史達成該項全能數據的最年長球員。面對陣容齊整的衛冕冠軍尼克隊，詹姆斯展現了無可取代的沙場經驗。他在第四節末段雙方戰成90平、尼克一度反超1分的緊要關頭挺身而出，先是於終場前1分32秒穩健命中中距離跳投反超比分，隨後又在比賽剩下最後12秒時抓下關鍵前場籃板補籃得手，硬生生將領先分差擴大至5分，徹底粉碎尼克反撲希望。整場比賽詹姆斯出戰34分鐘，15投8中（三分球6中2）、罰球3罰2中，繳出20分、9籃板、8助攻、1抄截與1阻攻的準大三元成績單，場上正負值達到+8。這場比賽是詹姆斯休賽季加盟費城以來首次單場得分突破20分大關，更讓他在41歲高齡再次推進了由他自己所保持的「NBA史上最年長單場至少20分、5籃板、5助攻」歷史紀錄，樹立了後人難以企及的長青障礙。除了詹姆斯在關鍵時刻的領袖風範，76人新生代核心後衛馬克西（Tyrese Maxey）延續火燙手感，全場19投10中飆出全場最高的27分、4籃板與4助攻。開季至今馬克西每場比賽得分皆突破25分大關，已然躋身聯盟一線巨星之列；板凳出發的西蒙斯（Ben Simmons）更是本場奇兵，全場11投7中（外線8投5中）猛轟21分，其中第三節單節獨攬13分，屢屢以冷箭三分撲滅尼克反撲氣焰；當家中鋒恩比德（Joel Embiid）則貢獻10分、7籃板與7助攻，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）亦有13分、8籃板的優質演出。尼克方面，當家主控布倫森（Jalen Brunson）22投8中拿下24分、5籃板與6助攻，長人唐斯（Karl-Anthony Towns）繳出22分、12籃板的雙十數據，布里奇斯（Mikal Bridges）貢獻12分，但全隊下半場進攻陷入泥淖，衛冕軍最終無奈吞下對戰2連敗。賽季開打前外界曾擔憂76人在進攻球權分配與防守端可能出現漏洞，然而費城用扎實的表現證明質疑純屬多餘。算上今日將冠軍級進攻的尼克壓制至93分，76人開季防守效率值高居全聯盟第3名，每百回合僅失103.3分。詹姆斯本賽季僅以老將底薪合約帶槍投靠，目前場均繳出16.4分、7.0籃板、7.0助攻、1.6抄截與1.0阻攻的全能身手。他在攻防兩端的戰術價值與關鍵時刻的殺手本色，遠遠超越其薪資數字，也讓開季拉出4勝1負戰績的76人，正式確立了衝擊東區王座的雄厚資本。