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首場辯論中午登場！沈伯洋搶頭香、蔣萬安先提問

媒體提問順序曝光！最後由蔣萬安先結論

台北市長電視辯論會完整流程一次看

沈伯洋先發言，8分鐘





蔣萬安後發言，8分鐘





蔣萬安先提問，沈伯洋回答及接受追問





沈伯洋接著提問，蔣萬安回答及接受追問





每回合依序為提問1分鐘、回答2分鐘、追問1分鐘、再回答1分30秒





雙方依上述順序進行兩輪交互詰問





TVBS提問：蔣萬安先答、沈伯洋後答，各3分鐘





三立提問：沈伯洋先答、蔣萬安後答，各3分鐘





蔣萬安先發言，6分鐘





沈伯洋後發言，6分鐘





2026台北市長選戰進入最後倒數，首場電視辯論會今（31）日中午12時登場，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，將與民進黨候選人沈伯洋首度在電視辯論舞台正面交鋒。雙方預計展開長達2小時的政策攻防，除了政見申論、媒體提問，更安排交互詰問及追問機制，考驗兩人臨場反應與政策論述能力。其中，沈伯洋將率先進行政見申論，蔣萬安則在交互詰問階段取得優先發問權，雙方如何出招，備受外界關注。本次「2026台北市長候選人電視辯論會」由TVBS與三立電視共同舉辦，時間從中午12時至下午2時，地點位於TVBS攝影棚，由TVBS主播黃星樺、三立主播李文儀共同主持。辯論內容涵蓋個人施政理念、台北市政發展及重要公共議題，讓兩位候選人直接向選民說明政策主張。辯論會首先進行「政見申論」，兩位候選人各有8分鐘發言時間，依抽籤結果，由沈伯洋率先登場，接著由蔣萬安說明施政理念。緊接著進入全場攻防焦點「交互詰問」，由蔣萬安取得優先提問權，雙方輪流向對手發問，並針對回答內容進一步追問。值得注意的是，這次交互詰問特別加入追問機制，每回合由提問方先發問1分鐘，對手回答2分鐘後，提問方可再追問1分鐘，最後由對手以1分30秒回應。透過一來一往的問答設計，讓候選人不僅要提出政策，也必須即時回應對手質疑，避免僅以事先準備的內容作答。交互詰問結束後，將進入媒體提問階段，由TVBS新聞部樊啓明及三立新聞網資深總監黃彥怡擔任提問人，兩家媒體各提出1道問題，每位候選人有3分鐘回答。其中，TVBS提問後，將由蔣萬安先回答、沈伯洋接續；三立提問後則交換順序，由沈伯洋先答、蔣萬安接棒。最後進入候選人結論，雙方各有6分鐘，發言順序為蔣萬安先、沈伯洋後，為整場辯論畫下句點。隨著選戰進入最後階段，這場辯論不僅是兩人首次在電視辯論舞台正面交鋒，也是選民檢視雙方施政主張的重要機會。尤其交互詰問設有追問環節，兩人能否掌握攻防節奏、清楚回應市政問題，將成為本場辯論的觀察重點。