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隨著大聯盟自由球員市場開市在即，本屆外野強打頭號大魚、日本強打鈴木誠也的未來動向備受矚目。在走完與芝加哥小熊隊的5年合約後，美媒ESPN資深專欄作家史恩菲爾德（David Schoenfield）撰文分析各隊補強版圖，除了將急需攻擊火力補強的多倫多藍鳥隊列為最適合下家外，更特別點名美聯中區新貴底特律老虎隊是絕佳潛在買家。老虎隊右外野戰力嚴重匱乏，且球隊薪資空間較本季大幅清出約7000萬美元，極具本錢砸重金搶人；若這筆簽約成真，鈴木誠也將在新賽季與台灣「怪力男」李灝宇以及日前剛透過交易加盟的鄭宗哲齊聚底特律，組成令亞洲球迷振奮的夢幻陣容。現年32歲的鈴木誠也在旅美第5年繳出巔峰水準，2026賽季打擊三圍達.270/.368/.473，敲出26發全壘打、86分打點，WAR值更寫下生涯新高的5.1。除了維持過去5年極度穩定的進攻火力和得分產能，他今年在守備進階數據（包含DRS與Statcast評分）上同樣展現出驚人壓制力，並生涯首度入圍國聯右外野金手套獎決選。ESPN分析指出，雖然小熊隊今年得分高居全聯盟第一，但小熊休賽季的當務之急是重組殘破的先發投手輪值，加上農場中已有阿坎塔拉（Kevin Alcantara）與蕭恩（Matt Shaw）等年輕外野戰力等待接棒，小熊管理層預期不會將續約鈴木誠也列為第一優先，讓這位日本強棒成為市場上最搶手的即戰力。在各大潛在買家中，ESPN認為老虎隊具備極高的契合度。回顧2026賽季，老虎隊的右外野防區進攻完全是一場災難，先發場次最多的麥金斯崔（Zach McKinstry）僅先發49場，整季老虎右外野手整體打擊三圍低迷至僅有.194/.268/.359。對力拚重返季後賽的老虎而言，徹底告別拼裝車陣容、引進一名具備實績的先發核心外野手已刻不容緩。更關鍵的是財務彈性。老虎隊在2027年的團隊薪資估計比2026賽季少了約7000萬美元，握有極為充裕的銀彈預算，足以讓球團在同時補強投手戰力之餘，端出一張巨額長約網羅鈴木誠也。若能成功得標，老虎隊將可排出一套由葛林（Riley Greene）、頂級超級新秀克拉克（Max Clark）以及鈴木誠也組成的全明星級外野連線。除了老虎隊之外，本季全聯盟得分墊底的多倫多藍鳥隊同樣被列為頭號熱門。藍鳥隨著史普林格（George Springer）與史卓（Myles Straw）合約到期，清出了高達3200萬美元的外野與指定打擊薪資空間，迫切需要鈴木誠也的穩定棒子支援中心打線。然而，老虎隊龐大的薪資餘裕無疑是爭奪戰的最大優勢。若老虎隊最終在休賽季豪擲千金搶下鈴木誠也，下個賽季他將與台灣好手李灝宇、鄭宗哲在底特律共同並肩作戰，不僅能大幅解決老虎打線欠缺長打的燃眉之急，還能擴展台、日亞洲市場，可謂是一舉數得。