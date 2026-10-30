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▲蔡康永（右）希望以自身為例，告訴大家碰政治也不會死。（圖／翻攝自YouTube＠中廣流行網）

蔡康永因出席沈伯洋造勢活動捲入政治口水戰，今（29）日他登上王偉忠的節目《欸！我說到哪裡了？》還原狀況，王偉忠替大家問，「蔡康永怎麼會這樣？」蔡康永說自己不想當富貴閒人，也沒想過全身而退，然而這波已經讓他遭逢巨大損失，例如中國的許多機會，但蔡康永依舊慶幸自己做了這個選擇，也不在乎身敗名裂。蔡康永一直都給人高情商的形象，此次碰政治掀起軒然大波，王偉忠也問他怎麼會做這樣的選擇，蔡康永以他寫情商書的初衷為例，「我寫情商書的時候，很多人認為平靜很重要，可是平靜不是目的，如果你追求是抵達平靜後，心如止水，那何必活著。」他也提到，中文有許多字眼，像是「全身而退」、「富貴閒人」，都像是在暗示一個人活到一個狀態就停止了，而這些字眼，很耽誤上了年紀的人，蔡康永虧王偉忠，「像你做舞台劇，我覺得你在折騰。」但王偉忠也說，現在政治風氣可以用殺紅了眼來形容，蔡康永無疑是用一種遊戲的心情在做，要說大膽、笨都可以，蔡康永馬上反駁，「但我不要全身而退，我不要富貴閒人，我已經遭逢巨大損失啦，但你經得起折騰，你就得去折騰，不然很浪費。」蔡康永坦言，AI的出現嚴重打擊了他作為創作者的立場，「那種失落感，大家會想說，我要維持我的傳統到死，還是要趁機衝一下浪，我就是這樣想，所以想說做一點我本來沒打算碰的東西。」而他也自嘲，將來很多人會用他來做例子，說政治不可以碰，不然就會像蔡康永一樣，「我示範了，沒有少一塊肉，跟我做同性戀一樣，讓大家看看碰了沒有死，我很希望大家說康永也碰了政治，沒死。」蔡康永也承認自己已經造成巨大損失了，還是會痛苦，然而他也分享，當初看到村上春樹的書在中國的銷量，讓他非常吃驚，也明白若不是在中國出版書籍，自己不可能有這樣的成績，比起機會損失，他更在意粉絲，「這個地方給我太多經驗，是我永遠不可能再得到的。」因此即便未來無法再和讀者交流，在消失前也想和讀者交代一聲，並表達感謝，對於人生的來去，他坦言用「緣分」來解釋的話，內心會好過許多。