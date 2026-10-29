明年中央政府2027年全民普發現金前，先關注2026年普發一萬最新進度地方加碼又發錢了，彰化縣竹塘鄉表示，今天10月29日領取「每人3000元」生活慰問金，改至鄉公所發放，提醒鄉民每周三休息，逾時未領視同放棄。《NOWNEWS今日新聞》整理符合資格對象、登記領取方式，發放時間及地點一次掌握。
彰化縣竹塘鄉表示，因應國際情勢變化、穩定民生韌性及減輕基本生計壓力，發放鄉民生活慰助金。符合領取資格之鄉民請依通知單所載之發放日期、時間、地點及應備文件前往辦理。慰助金發放期間自2026年10月5日起至2026年12月15日止，每人發放新台幣3000元整。
彰化縣竹塘鄉「現金3000元」生活慰問金！今天10/29鄉公所領取
一、領取資格：
2026年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
二、發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
三、發放時間：
第一階段：
2026年10月5日至12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
第二階段：
2026年10月29日至12月15日09:00-16:00，至竹塘鄉公所1樓領取。
竹塘鄉公所提醒鄉民，每周三休息，最後一天12月15日領到17:00止，逾期未領視同放棄。
注意事項：
彰化縣竹塘鄉公所表示，如須委託領取者，請事先填妥前項委託書，若有修改，請於修改處蓋章，並備齊應附文件後再行前往，以利加速受理與審核時間。委託書等文件請於竹塘鄉公所官網下載。
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彰化縣竹塘鄉「現金3000元」生活慰問金！今天10/29鄉公所領取
一、領取資格：
2026年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
二、發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
三、發放時間：
第一階段：
2026年10月5日至12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
第二階段：
2026年10月29日至12月15日09:00-16:00，至竹塘鄉公所1樓領取。
竹塘鄉公所提醒鄉民，每周三休息，最後一天12月15日領到17:00止，逾期未領視同放棄。
注意事項：
彰化縣竹塘鄉公所表示，如須委託領取者，請事先填妥前項委託書，若有修改，請於修改處蓋章，並備齊應附文件後再行前往，以利加速受理與審核時間。委託書等文件請於竹塘鄉公所官網下載。