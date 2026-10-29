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美國聯準會（Fed）如預期，在下週期中選舉前，維持利率不變，美股四大指數同步收紅，其中美光（Micron）大漲5.86%、甲骨文（Oracle）大漲10.73%。台股今（29）日開盤47014點，跌21點；截至9時15分，早盤跌幅擴大，下跌202點，跌至46833點，失去47000點關卡，成交量1634億元。台積電（2330）今開盤2420元，小跌5元；截至9時15分，台積電持續震盪，成交價來到2420元。Fed如預期維持利率不變，主席華許（Kevin Warsh）駁斥了下週美國期中選舉影響央行維持利率不變決策的任何說法，強調美國經濟情況雖然收緊但還是相當穩健，對通膨前景抱持樂觀，但市場仍押注12月有升息可能。美股方面，四大指數週三同步收紅，費半指數勁揚1.76%。美股盤後科技巨頭財報好壞互見，微軟盤後股價上漲逾4%，Alphabet則不如預期，盤後重挫逾7%。台積電ADR上漲0.6%，台指期夜盤下跌128點。