快刷存摺！根據勞保局行事曆，今（29）日共有 5 筆款項集中入帳，涵蓋勞保年金、勞退月退休金、災保給付及國民年金生育給付等。其中國保生育給付加碼每胎現發 10 萬元，勞保勞退雙層請領每月最高衝破 8.2 萬元；明（30）天還有 6 筆津貼接力發放。《NOWNEWS今日新聞》整理今日 5 大項目資格與上限一次看。
🟡生一胎領十萬元現金！國保生育給付資格曝
中央編列公務預算擴大托育支持，自 2026 年（民國 115 年）1 月 1 日起，國保生育給付已全面補足至每胎 10 萬元，今日依排程撥款入帳：
領取資格限制：女性被保險人在國民年金加保有效期間分娩或早產（不論活產或死產）均可請領；若在加保期間懷孕，退保後 1 年內因同次懷孕分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，亦符合請領條件。
最高金額：每胎直接核發 100,000 元現金；若為雙胞胎則依比例加倍發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元，以此類推。
避雷提醒：生育給付請求權自分娩或早產次日起算，必須在 5 年內提出申請，逾期未辦將依法直接充公。
🟡勞保勞退雙層退休金！月領最高衝破8.2萬
今日入帳的重頭戲為勞工退休雙軌保障，只要掌握「展延年金」與「自提 6%」策略，每月退休金可輕鬆突破 8 萬元：
勞保老年年金給付：
領取資格限制：勞保年資累計滿 15 年，且年滿法定請領年齡（2026 年法定年齡為 65 歲）。
最高金額：全台極少數「年金王」月領高達 52,035 元。關鍵在於投保年資長，並於滿 65 歲後申請「展延請領」，每延後 1 年增給 4%，最多展延 5 年加給 20%。
勞退新制月退休金（首發案）：
領取資格限制：年滿 60 歲、提繳新制年資滿 15 年以上者，可申請按月請領個人專戶之退休金。
最高金額：累積本金與分紅因人而異。若長期自提 6%、提繳 30 至 35 年以上且月薪處於高階級距者，月退金可達 30,000 元以上。今日雙筆款項同步入帳，合計月領最高可衝上 82,000 元。
🟡災保兩大保障今入帳！最高月領逾6.5萬
針對因公不幸受傷或罹患職業病的勞工朋友，勞保局今日同步核撥兩大職災重點補貼：
災保年金給付（失能年金）：
領取資格限制：因職業傷害或職業病致身體永久失能、經認證為完全失能或終身無工作能力者。
最高金額：完全失能者按平均月投保薪資 70% 按月發給（最高 50,960 元）；若有符合條件之受扶養眷屬，每人加發 10%（最多加給 20%），每月最高可請領 65,520 元。
災保失能照護補助：
領取資格限制：職災失能程度符合第 1 等級或第 2 等級，列為終身無工作能力且經醫療評估日常生活有照護需求者。
最高金額：每月固定核發 13,083 元，最長核發 5 年（期間需定期接受複評）。
🟡明天還有六筆錢接力！月底各項津貼排程看
政府發錢還沒結束！明（30）天為 10 月最後一個工作日，勞保局將進行月底最後一波撥款結算，共有 6 筆各類津貼接力入帳：
1. 國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲國保被保險人按月領取，依個人投保年資核算。
2. 國民年金保險喪葬給付：加保期間不幸身故，由支出喪葬費之人一次性請領 5 個月投保薪資（共 98,805 元）。
3. 國民年金保險遺屬年金：被保險人過世時由合格遺屬請領，基本保證金額每月 4,049 元起。
4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：經評估為重度以上身心障礙者，每月基本保證發給 4,049 元。
5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資：具雙重年資之身障勞工，依比例合併計算核算發放。
6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：事業單位依法給假並給薪後，由雇主向勞保局申請（最多補助 7 日薪資）。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央編列公務預算擴大托育支持，自 2026 年（民國 115 年）1 月 1 日起，國保生育給付已全面補足至每胎 10 萬元，今日依排程撥款入帳：
領取資格限制：女性被保險人在國民年金加保有效期間分娩或早產（不論活產或死產）均可請領；若在加保期間懷孕，退保後 1 年內因同次懷孕分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，亦符合請領條件。
最高金額：每胎直接核發 100,000 元現金；若為雙胞胎則依比例加倍發給 20 萬元、三胞胎 30 萬元，以此類推。
避雷提醒：生育給付請求權自分娩或早產次日起算，必須在 5 年內提出申請，逾期未辦將依法直接充公。
今日入帳的重頭戲為勞工退休雙軌保障，只要掌握「展延年金」與「自提 6%」策略，每月退休金可輕鬆突破 8 萬元：
勞保老年年金給付：
領取資格限制：勞保年資累計滿 15 年，且年滿法定請領年齡（2026 年法定年齡為 65 歲）。
最高金額：全台極少數「年金王」月領高達 52,035 元。關鍵在於投保年資長，並於滿 65 歲後申請「展延請領」，每延後 1 年增給 4%，最多展延 5 年加給 20%。
勞退新制月退休金（首發案）：
領取資格限制：年滿 60 歲、提繳新制年資滿 15 年以上者，可申請按月請領個人專戶之退休金。
最高金額：累積本金與分紅因人而異。若長期自提 6%、提繳 30 至 35 年以上且月薪處於高階級距者，月退金可達 30,000 元以上。今日雙筆款項同步入帳，合計月領最高可衝上 82,000 元。
針對因公不幸受傷或罹患職業病的勞工朋友，勞保局今日同步核撥兩大職災重點補貼：
災保年金給付（失能年金）：
領取資格限制：因職業傷害或職業病致身體永久失能、經認證為完全失能或終身無工作能力者。
最高金額：完全失能者按平均月投保薪資 70% 按月發給（最高 50,960 元）；若有符合條件之受扶養眷屬，每人加發 10%（最多加給 20%），每月最高可請領 65,520 元。
災保失能照護補助：
領取資格限制：職災失能程度符合第 1 等級或第 2 等級，列為終身無工作能力且經醫療評估日常生活有照護需求者。
最高金額：每月固定核發 13,083 元，最長核發 5 年（期間需定期接受複評）。
🟡明天還有六筆錢接力！月底各項津貼排程看
政府發錢還沒結束！明（30）天為 10 月最後一個工作日，勞保局將進行月底最後一波撥款結算，共有 6 筆各類津貼接力入帳：
1. 國民年金保險老年年金給付：年滿 65 歲國保被保險人按月領取，依個人投保年資核算。
2. 國民年金保險喪葬給付：加保期間不幸身故，由支出喪葬費之人一次性請領 5 個月投保薪資（共 98,805 元）。
3. 國民年金保險遺屬年金：被保險人過世時由合格遺屬請領，基本保證金額每月 4,049 元起。
4. 國民年金保險身心障礙（基本保證）年金：經評估為重度以上身心障礙者，每月基本保證發給 4,049 元。
5. 國保身心障礙年金給付併計勞保年資：具雙重年資之身障勞工，依比例合併計算核算發放。
6. 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助：事業單位依法給假並給薪後，由雇主向勞保局申請（最多補助 7 日薪資）。
（本新聞由AI協作整合資訊製作）