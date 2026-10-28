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台北市長蔣萬安選情緊繃，中廣前董事長趙少康今（28）日透露，1個月前自己做了民調，結果蔣萬安僅贏2%，「我的天啊，這怎麼發表？」，若他開記者會說蔣只贏2%，對藍軍士氣有打擊，加上抽出樣本，支持藍營20%、支持綠營的30多%，所以他後來沒有發表這項民調結果。趙少康今早主持中廣節目《趙少康時間》時說，自己過去開創很多歷史，包括第一個公布政府聲望民調，之後新聞媒體才公布政府聲望民調數據。趙少康透露，1個月前曾自費出資幾十萬，由民意調查文教基金會進行台北市長民調，也預先通知很多學者、名嘴評論，甚至原先還找民進黨發言人吳崢，但後來民調出來，「我的天啊，這怎麼發表？」他本來預備做2到3次民調，台北、新北、高雄，但蔣萬安僅贏2%。他直言，別人怎麼做民調都沒關係，但如果他開記者會說蔣只贏2%，在1個月前會打擊藍軍士氣。趙少康續道，不發表民調的主因，還是因為抽樣樣本，支持藍營的20%、支持綠營的30幾%，這和他所了解的台北市民結構不一樣，不可能支持綠的比藍的多10到20%，這不太對阿，因為樣本「表態率」有問題，整個民調就有問題，所以他不發表。趙少康說，很多人答應的學者來問，他的理由很簡單，就是樣本母體有問題，樣本跟母體不合所以不發表，他沒有說結果，「但大家猜也猜得出來」；針對《聯合報》的民調沒公布藍綠支持度，他猜可能因藍營支持者表態率太低，所以《聯合報》不寫，怕寫出來會跟戴立安一樣被質疑。