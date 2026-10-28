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大聯盟現行勞資協議即將於12月1日（台灣時間12月2日）到期，資方積極推動設立球員薪資總額上限的「團隊薪資帽」（Salary Cap）制度，引發大聯盟球員工會強烈反彈，雙方若談判破局恐將掀起全面封館風暴。洛杉磯道奇隊隨隊媒體《Dodgers Nation》日前撰文示警，這場即將到來的勞資風暴中，手握大聯盟投手史上最大約的28歲道奇日籍王牌山本由伸恐成為最大受害者，若薪資帽制度強行落地，山本未來若跳脫合約重新進入自由市場，潛在損失可能高達驚人的約合4.3億美元，喪失簽下6億美元創紀錄合約的機會。山本由伸於2024年與道奇隊簽下一紙長達12年、總額3.25億美元（約合465億日圓）的歷史級天價長約。根據合約中的附加條款，只要山本未因韌帶重建手術（Tommy John）或右手肘傷勢連續列入傷兵名單超過134天，他便擁有在履行完6年合約後的2029年球季結束時選擇跳脫合約（Opt-out）、重新投入自由球員市場的權利。如今山本由伸已成長為道奇隊名符其實的當家王牌投手，《Dodgers Nation》分析指出，若山本能維持巔峰身手至2029年並選擇跳脫合約，屆時剩餘的6年1.7億美元合約將被作廢，「他完全有機會追求一份總值達到5億美元甚至6億美元的超級大約，成為大聯盟歷史上首位身價突破6億美元的投手！」然而，這一切美好藍圖可能因即將到來的勞資封館危機化為泡影。一旦資方在全新勞資協議中強行通過薪資上限，道奇與紐約洋基、紐約大都會等大市場豪門的補強預算將受到嚴格限制，過去揮金如土的自由市場天價溢價現象將一去不復返。美媒報導指出：「若引進薪資帽，道奇與其他大市場球團的支出將被徹底戴上緊箍咒。即便道奇會想方設法留住山本由伸，山本本人也非常享受在洛杉磯的生活，但球隊若要留下他，將牽涉到複雜的薪資精算與排擠效應，在極端情況下，山本甚至可能需要被迫接受減薪。」根據該媒體以潛在6億美元合約與剩餘保障約的試算差距，一旦薪資帽生效鎖死薪資天花板，山本由伸所承受的潛在「機會成本損失」恐逼近約4.3億美元。