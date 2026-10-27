周六（10月31日）就是萬聖節，快把握可愛又不用錢的萬聖節貼圖！本周LINE免費貼圖更新，官方貼圖小舖今（27）日上架3組全新免費貼圖；《NOWNEWS今日新聞》另外挖出3組未上架的隱藏貼圖，包括「晚安貼圖、生日快樂貼圖」免加好友就能無條件一鍵下載，共計25組貼圖免費下載，別錯過最新早安圖。 

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🟡「免費貼圖小舖」10月27日最新上架 

📍大幸 × momo co（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「大幸 × momo co」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「大幸 × momo co」。（圖／取自LINE）
📍拉豆貓初登場！疊字萌翻天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限前10萬名

▲LINE免費貼圖「拉豆貓初登場！疊字萌翻天」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「拉豆貓初登場！疊字萌翻天」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題×欸波與小寵物可愛篇」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」免費貼圖專區    

📍日本超人氣!Loveez情侶初登場（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
取得條件：無條件下載

▲LINE免費貼圖「日本超人氣!Loveez情侶初登場」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「日本超人氣!Loveez情侶初登場」。（圖／取自LINE）
📍易遊網×小心臟 - 心動出遊趣（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「易遊網×小心臟 - 心動出遊趣」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「易遊網×小心臟 - 心動出遊趣」。（圖／取自LINE）
📍Visa生活系 Vee陪你每一天（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/26
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「Visa生活系 Vee陪你每一天」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Visa生活系 Vee陪你每一天」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 小薩（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/13
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 小薩」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 小薩」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播×社畜兔寶包（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/14
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×社畜兔寶包」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播×社畜兔寶包」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 社畜小兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件  

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜小兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜小兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 到處都是貓（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/07
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 到處都是貓」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×朵啵吉（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/08
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×朵啵吉」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×朵啵吉」。（圖／取自LINE）
📍每個生日，都要過得極致（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「每個生日，都要過得極致」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「每個生日，都要過得極致」。（圖／取自LINE）
🟡LINE「貼圖小舖」2026年10月免費貼圖整理

📍LINE購物 × 棉花糖汪汪（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/18
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 棉花糖汪汪」。（圖／取自LINE）
📍全家一日五食 24小時都好食 ft.告五人（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「全家一日五食 24小時都好食 ft.告五人」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「全家一日五食 24小時都好食 ft.告五人」。（圖／取自LINE）
📍小富雞的歡樂日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「小富雞的歡樂日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小富雞的歡樂日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV｜臘腸狗薯條（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/11
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件  

▲LINE免費貼圖「LINE TV｜臘腸狗薯條」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV｜臘腸狗薯條」。（圖／取自LINE）
📍彰銀守護，安心託付－您的日常問候萬用包（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/05
使用效期：180天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「彰銀守護，安心託付－您的日常問候萬用包」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「彰銀守護，安心託付－您的日常問候萬用包」。（圖／取自LINE）
📍未來美 × 艾絲樂小兔 甜美日常！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友  

▲LINE免費貼圖「未來美 × 艾絲樂小兔 甜美日常！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「未來美 × 艾絲樂小兔 甜美日常！」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 皮皮鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/11/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 皮皮鴨」。（圖／取自LINE）
📍AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「AI NOWCAST 時時聽｜陪你通勤聽世界的寶寶」。（圖／取自LINE）
📍刑事Bear的日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「刑事Bear的日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「刑事Bear的日常」。（圖／取自LINE）
📍《神運超人》永誠國際投顧（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「刑事Bear的日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《神運超人》永誠國際投顧」。（圖／取自LINE）
📍全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/29
使用效期：180天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「全新 Miss Dior 香氛 | 愛戀香繫新篇章」。（圖／取自LINE）
📍LINE GO × Duncan（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友 

▲LINE免費貼圖「LINE GO × Duncan」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × Duncan」。（圖／取自LINE）
📍歡迎來到香奈兒的世界（⬇️點此下載）
下載期限：2026/12/14
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「歡迎來到香奈兒的世界」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「歡迎來到香奈兒的世界」。（圖／取自LINE）
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黃韻文編輯記者

主責零售通路／品牌、美食旅遊、3C科技、電玩動漫、醫藥保健、家居房產、新奇網搜，新聞稿歡迎寄至 yunwenhuang@gamania.com
　
媒體資歷至今16年，《電腦DIY》雜誌2年期間累積專題採寫能力；隨後於《蘋果日...