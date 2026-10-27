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休賽季轉戰洛杉磯快艇隊的前鋒八村壘，近日接受美媒《ClutchPoints》專訪時首度吐露效力洛杉磯湖人隊時期的委屈與不滿。八村壘直言，在球星雲集的湖人隊打球極其艱難，尤其是當詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）同時在場時，「要在場上拿到球真的非常困難」，甚至感嘆自己連續3年保持高效率的投射表現，卻始終被球團視為理所當然、淪為只能蹲底角等球的角色。回顧在紫金大軍的歲月，八村壘在受訪時毫不避諱地坦言進攻端的無奈：「甚至到了上個賽季，當里夫斯、詹姆斯和唐西奇這3個人同時上場時，在場上要拿到球真的很難。但只要他們當中有人缺陣，我就一定會挺身而出，甚至成為全隊得分最多的球員。無論球隊需要什麼，我總是能做好準備、展現自己的價值。」八村壘表示，為湖人效力承受著巨大的聚光燈與輿論壓力：「在湖人打球真的很辛苦，這裡有最龐大的球迷群體和最耀眼的聚光燈。我一向隨遇而安，能適應任何類型的球隊，但大家往往只看到那一面。我的身手絕對不只有那樣，但不管我在哪裡，我都願意為了團隊犧牲，只要球隊要求我做什麼，我就會照做。」除了球權分配受限，八村壘更對外界與球團忽視他的穩定輸出感到抱屈：「大家好像覺得我只有某一個賽季打得好，但事實上我一直都在保持高水準。我連續3個賽季三分球命中率達到45%、中距離命中率在50%到60%之間，連續3年投籃命中率都排在聯盟前5名！當然，這部分歸功於球隊的體系運作，因為我們陣中有詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）和唐西奇等人吸引防守。」然而，這種頂級的投射效率並未為八村壘換來更多自主進攻的戰術地位。在球星主導的體系下，八村壘多數時間只能被定位為定點射手或次要綠葉，甚至在休賽季自由市場上被湖人列為次要考量，最終促使他決定改披同城快艇隊戰袍。揮別湖人時期的壓抑，八村壘如今在快艇隊獲得了更寬廣的發揮空間。在雷納德（Kawhi Leonard）離隊後，快艇隊引進了賈蘭（Darius Garland）、英格朗（Brandon Ingram）與八村壘組成新骨幹。相較於在湖人只能蹲在底角被動等待空檔三分球，快艇教練團給予八村壘充分的進攻開火權，允許他持球發起進攻、展現更多樣化的單打與中距離技巧。八村壘強調，他渴望在快艇證明自己絕非單純的藍領拼圖，而是能夠在攻防兩端承擔關鍵責任的實力派前鋒。