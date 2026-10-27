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競總成立大會落幕 鍾沛君：敦化國中已完成復原

台北市長蔣萬安昨（26）日下午在敦化國中舉行競選總部成立大會，主辦單位估計現場湧入逾5萬人，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及多名藍營要角到場站台。活動結束後，蔣萬安競選團隊隨即進行撤場與環境復原，台北市議員鍾沛君晚間也發文表示，場地目前已完成跑道清洗、環境清潔及消毒。蔣萬安昨舉辦競總成立大會，吸引爆滿人潮。不過，由於活動選在校園舉辦，事前引發「行政不中立」及學生是否因活動被要求返校打掃等質疑。民進黨候選人沈伯洋則表示，學校假日時本來就是可租借空間，至於學生打掃一事仍應先釐清事實。值得注意的是，鍾沛君昨晚間發文表示，蔣萬安競選總部成立大會結束後，團隊及廠商隨即進行撤場、環境清潔及場地復原，並逐一檢查草皮、跑道及校園使用空間。她指出，目前已完成場地復原、跑道清洗、環境清潔及消毒，並持續巡查確認。蔣萬安競選辦公室也表示，蔣萬安離開會場前特別交代，務必做好場地復原及校園內外清潔，團隊已清理活動區域及學校周邊，並持續巡檢校園出入口與撤場動線，確認沒有垃圾或物品遺留。競辦並表示，感謝校方提供場地租借及周邊居民體諒，後續仍會持續進行清潔、消毒與檢查，如有未盡事宜，也會配合校方改善，以維護校園環境及師生權益。