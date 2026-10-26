近年來萊爾富改版店內多項軟硬體設備，獲得許多民眾好評，近日因為推出繳費回饋「可以免費換牛奶」活動又被大讚，然而有內行人透露：「其實全聯現在也有免費領牛奶活動」，在社群上引爆熱烈討論，不過兩檔通路活動都有效期，全聯只到10月29日、萊爾富則是名額有限，想要免費喝牛奶的民眾手腳要快！
萊爾富、全聯免費領牛奶！繳費累點、買牙膏滿額送一堆人錯過
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「愛喝牛奶的看過來！去萊爾富繳費的話可以累積點數換牛奶，去全聯買高露潔牙膏滿額的話也會直接送光泉家庭號牛奶喔！不過全聯活動只到10月29日喔！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「知道萊爾富的，全聯竟然也有！我直接喝爆」、「全聯有領到了，剛好家裡牙膏沒了，超級大罐的牛奶啊！」、「萊爾富那個有限量，累積點數可能要常常停車的比較換的到」、「全聯竟然有這種好康我不知！」、「氣死了，昨天去全聯買錯品牌牙膏了啦.....錯過牛奶」。
萊爾富、全聯都有免費牛奶可喝！領取規則、期限一覽
然而網友分享的資訊都是官方所推出的活動沒錯，根據萊爾富官網活動顯示，即日起至12月8日，民眾只要去萊爾富繳費報會員手機號碼，可以得到一個蓋章，一個章可以換一顆免費茶葉蛋，集滿20個章就可以換「朝純鮮乳936ml」一瓶。由於規則中有提到如果你是繳地價稅、停車費、電費的話還可以多一個蓋章，對於那種常常停車的民眾來說，集點相當快速，不過牛奶只有限量4000瓶，要喝手腳也要快！
活動日期：即日起至12月8日
活動排除項目：信用卡、國稅、儲值、票務、包裹寄取件
活動加碼項目：地價稅、停車費、電費加碼一個蓋章
活動兌換商品數量：1章1顆茶葉蛋（限量10000顆）、10章原萃580ml任選1瓶（限量6000瓶）、20章朝純鮮乳936ml一瓶（限量4000瓶）、30章MAJOR MADE四代多機能登峰衣1件（限量1230件）
除了萊爾富之外，還有全聯也有免費牛奶可以領，只要購買「高露潔系列商品滿398元」，就可以直接0元加購家庭號1857ml的光泉牛奶一瓶，不過該活動只剩下最後3天，也就是只到10月29日，最近家裡如果有缺牙膏的話，正好可以入手先買來囤著，又能換到免費家庭號牛奶，非常超值。
活動日期：即日起至10月29日
活動重點：高露潔系列滿398元，可享0元加購光泉鮮奶
活動注意事項：雖然我們是說滿額贈禮，但因為活動是「0元加購」的性質，結帳時記得帶著光泉鮮奶到櫃檯一起結帳，如果架上沒牛奶也要記得禮貌詢問店員哦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「愛喝牛奶的看過來！去萊爾富繳費的話可以累積點數換牛奶，去全聯買高露潔牙膏滿額的話也會直接送光泉家庭號牛奶喔！不過全聯活動只到10月29日喔！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「知道萊爾富的，全聯竟然也有！我直接喝爆」、「全聯有領到了，剛好家裡牙膏沒了，超級大罐的牛奶啊！」、「萊爾富那個有限量，累積點數可能要常常停車的比較換的到」、「全聯竟然有這種好康我不知！」、「氣死了，昨天去全聯買錯品牌牙膏了啦.....錯過牛奶」。
然而網友分享的資訊都是官方所推出的活動沒錯，根據萊爾富官網活動顯示，即日起至12月8日，民眾只要去萊爾富繳費報會員手機號碼，可以得到一個蓋章，一個章可以換一顆免費茶葉蛋，集滿20個章就可以換「朝純鮮乳936ml」一瓶。由於規則中有提到如果你是繳地價稅、停車費、電費的話還可以多一個蓋章，對於那種常常停車的民眾來說，集點相當快速，不過牛奶只有限量4000瓶，要喝手腳也要快！
活動日期：即日起至12月8日
活動排除項目：信用卡、國稅、儲值、票務、包裹寄取件
活動加碼項目：地價稅、停車費、電費加碼一個蓋章
活動兌換商品數量：1章1顆茶葉蛋（限量10000顆）、10章原萃580ml任選1瓶（限量6000瓶）、20章朝純鮮乳936ml一瓶（限量4000瓶）、30章MAJOR MADE四代多機能登峰衣1件（限量1230件）
活動日期：即日起至10月29日
活動重點：高露潔系列滿398元，可享0元加購光泉鮮奶
活動注意事項：雖然我們是說滿額贈禮，但因為活動是「0元加購」的性質，結帳時記得帶著光泉鮮奶到櫃檯一起結帳，如果架上沒牛奶也要記得禮貌詢問店員哦！