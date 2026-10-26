我是廣告 請繼續往下閱讀

萊爾富、全聯免費領牛奶！繳費累點、買牙膏滿額送一堆人錯過

去萊爾富繳費的話可以累積點數換牛奶，去全聯買高露潔牙膏滿額的話也會直接送光泉家庭號牛奶喔！

▲不少內行婆媽發現，全聯買高露潔牙膏等系列商品，滿額就會送光泉家庭號牛奶，許多人都不知道。（圖/我愛全聯好物老實說臉書）

萊爾富、全聯都有免費牛奶可喝！領取規則、期限一覽

民眾只要去萊爾富繳費報會員手機號碼，可以得到一個蓋章，一個章可以換一顆免費茶葉蛋，集滿20個章就可以換「朝純鮮乳936ml」一瓶。

活動日期：即日起至12月8日

▲即日起至12月8日，民眾只要去萊爾富繳費報會員手機號碼，可以得到一個蓋章，一個章可以換一顆免費茶葉蛋，集滿20個章就可以換「朝純鮮乳936ml」一瓶。（圖/萊爾富官網）

只要購買「高露潔系列商品滿398元」，就可以直接0元加購家庭號1857ml的光泉牛奶一瓶，不過該活動只剩下最後3天，也就是只到10月29日

活動日期：即日起至10月29日

結帳時記得帶著光泉鮮奶到櫃檯一起結帳