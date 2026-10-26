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▲味全龍原本安排台灣大賽G7在台北大巨蛋舉行，外野下層票價800元、上層500元，移師桃園後，原有平價外野座位選擇不再提供。（圖／味全龍提供）

▲味全龍公告G7門票於10月26日上午11點起分階段開賣，季票會員與狂龍軍享有優先購票資格，全面開賣時間則為晚間6點。（圖／味全龍提供）

2026年中職台灣大賽受到薔琵颱風影響，原訂在台北大巨蛋舉行的第7戰（G7），若有需要將於10月27日晚間6點35分移師樂天桃園棒球場，味全龍球團宣布今（26）日上午11點起分階段重新售票。不過，桃園外野票價統一1000元，引發網友熱烈討論，對照原本大巨蛋G7外野500元、800元的不同價位，球迷較便宜的購票選擇因此減少。味全龍公布G7移師桃園後的票價，內野下層應援熱區1600元、內野下層一般區1400元、內野上層1200元，左右外野則統一為1000元。對照原訂在台北大巨蛋舉行的G7票價，外野下層B1為800元、外野上層L2為500元。若以票面金額比較，桃園外野比原本大巨蛋下層貴200元，比上層則高出500元，讓原先選擇平價外野席的球迷，必須提高預算才能進場。除了外野票價，球場容量也是另一項焦點。依照桃園球場座位配置、各區票價及應援區安排進行試算，估計G7可售約16,458席。若以原本大巨蛋台灣大賽可售4萬席作為比較基準，移師桃園將減少19,152席，約縮減53.8%，只剩原本可售席數的46.2%。桃園G7若所有可售座位全數售罄，票面收入約2051萬元。其中內野下層應援熱區約596.5萬元、內野上層約484.3萬元，左右外野則合計約617.4萬元。根據味全龍球團公布的售票安排，桃園G7門票將於10月26日分階段開放購買，上午11點先由季票會員優先購票，每人限購1張；下午1點再開放季票會員購買，每人限購5張。下午3點輪到狂龍軍會員優先購票，每人限購6張；晚間6點全面開賣，每人限購4張。會員優先購票階段，每張票可享100元折扣，購票管道為味全龍官方售票網及售票APP。由於大巨蛋與桃園球場座位配置不同，原訂大巨蛋G7的票券無法直接沿用。球團公告，原有門票將於10月27日上午11點起由系統自動退票，款項退回原付款方式，球迷無須另外申請。目前味全龍在台灣大賽取得3勝2敗領先，中信兄弟則從0勝3敗的絕境連贏兩場，持續保有爭冠希望。雙方將於10月26日下午3點05分，在台北大巨蛋進行G6，若味全獲勝，便直接奪下總冠軍；若兄弟再下一城，系列賽將進入27日晚間6點35分的桃園決勝戰。